記事ポイント JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念したキャンペーンを実施します。賞品はペア5組10名の凱旋門賞指定席観戦ツアーと、10名に当たる友道康夫調教師直筆サイン入りアイドルホースです。応募期間は2026年5月20日(水)から2026年6月28日(日)までです。 JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念したキャンペーンを実施します。賞品はペア5組10名の凱旋門賞指定席観戦ツアーと、10名に当たる友道康夫調教師直筆サイン入りアイドルホースです。応募期間は2026年5月20日(水)から2026年6月28日(日)までです。

JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」から、フランス・パリで開催される「凱旋門賞」の現地観戦付き旅行ツアーが当たるキャンペーンが実施されます。

「JRA-VAN World」開設10周年を記念し、競馬ファンの旅と観戦体験を組み合わせた賞品が用意されています。

「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」





応募期間：2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)応募方法：JRA-VANスマホアプリダウンロード・無料会員登録後、専用フォームより応募主な賞品：凱旋門賞指定席観戦ツアー ペア5組10名様Wチャンス賞：友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.) 10名様キャンペーン特設ページ：公式サイトに掲載されます

JRAシステムサービスが提供するJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」は、「JRA-VAN World」開設10周年を記念して「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、日本競馬ファンにとって特別な舞台である「凱旋門賞」を現地で観戦できる旅行ツアーが、ペア5組10名様に当たります。

Wチャンス賞には、友道康夫調教師直筆サイン入りの「JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)」が設定されています。

現地観戦ツアー

凱旋門賞指定席観戦ツアーは、2026年10月3日(土)から9日(金)までのフランス・パリ5泊7日の旅行です。

航空券は羽田空港とパリ＝シャルル・ド・ゴール空港を結ぶJAL往復直行便のエコノミークラスで、宿泊は4つ星クラスホテル5泊です。

旅行期間：2026年10月3日(土)〜9日(金)行き先：フランス・パリ 5泊7日航空券：JAL往復直行便 エコノミークラス空港：羽田空港 ⇔ パリ＝シャルル・ド・ゴール空港宿泊：4つ星クラスホテル 5泊食事：朝食付き観戦券：凱旋門賞 指定席券専用送迎：空港 ⇔ ホテル、ホテル ⇔ パリ・ロンシャン競馬場の往復

ツアーには凱旋門賞の指定席券が含まれ、ホテルとパリ・ロンシャン競馬場を結ぶ往復の専用送迎も用意されています。

朝食付きの滞在と競馬場への移動が組み合わされ、海外競馬の現地観戦を旅程の中心に据えた内容です。

Wチャンス賞





Wチャンス賞は、友道康夫調教師の直筆サインが入った「JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)」です。

マカヒキをかたどったぬいぐるみには、2016年のニエル賞を示す仕様が取り入れられ、競走馬の記憶を手元に残せる賞品になっています。

賞品名：友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)当選人数：10名様

直筆サイン入りのアイドルホースは、凱旋門賞観戦ツアーとは異なる形で海外競馬への関心を深める賞品です。

CM展開

本キャンペーンのCMは、グリーンチャンネルと競馬場で放映予定です。

ナレーションには、数々の人気作品で知られる声優・大塚芳忠氏が起用されています。

重厚感のある演出が採用され、世界最高峰レースへの期待感を伝えるキャンペーン映像として展開されます。

JRA-VANスマホアプリ

「JRA-VANスマホアプリ」は、JRAシステムサービスが提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。

2010年に生まれた本アプリは、外出先でもJRA-VANを利用して競馬情報を取得しやすいサービスとして提供されています。

主なサービス：出馬表、リアルタイムオッズ、レース動画、パドック動画、調教動画対応機能：ネット投票連携、スマッピー投票連携、コース解説、データ分析情報コンテンツ：各種ニュース、著名人による各種コラム、My注目馬、パドックアイ、予想印ランキング

出馬表は中央競馬のみに対応し、動画はいずれも録画として視聴できます。

ネット投票連携やスマッピー投票連携により、レース前の情報確認から投票準備までをスマートフォン上で進められます。

ペア5組10名のフランス・パリ5泊7日ツアーと、友道康夫調教師直筆サイン入りアイドルホースが設定されたキャンペーンです。

「JRA-VAN World」開設10周年に合わせ、現地観戦と記念賞品の両面から海外競馬への関心を広げます。

JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募期間はいつからいつまでですか？

A. 応募期間は2026年5月20日(水)から2026年6月28日(日)までです。

Q. 応募には何が必要ですか？

A. JRA-VANスマホアプリのダウンロードと無料会員登録後、専用フォームから応募する形式です。

Q. 凱旋門賞指定席観戦ツアーには何が含まれますか？

A. JAL往復直行便、4つ星クラスホテル5泊、朝食、凱旋門賞指定席券、空港とホテル間およびホテルとパリ・ロンシャン競馬場間の専用送迎が含まれます。

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