知らないと「マジでヤバい」かも？楽天カードのリボキャンペーン変更とローン審査への影響
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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「楽天カードのリボキャンペーン変更！CICと住宅ローン審査への影響を解説」と題した動画を公開した。動画では、楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンの重要な変更点と、それに伴う信用情報機関（CIC）や住宅ローン審査への影響について解説している。
動画はまず、リボ払いとは毎月の支払額を固定する支払い方法であり、年率15%程度の手数料がかかる仕組みであると説明。これまでは、ポイ活上級者がキャンペーンに参加し、手数料が発生する前に「繰り上げ返済」を行うことで、ポイントだけを獲得する手法が使われていた。
しかし、今回の変更でキャンペーン条件に「ご請求があり」という文言が追加された。おにまるちゃんねるは、これにより「これからはリボ払いの手数料を発生させなければいけない可能性が濃厚」になったと指摘。手数料を発生させるということは、CICなどの信用情報機関にリボ払いの利用履歴が残ることを意味するという。
さらに動画では、この履歴が残ることがもたらす「マジでヤバい」リスクについて言及。未入金や延滞といった「信用事故」が起きれば、住宅ローンの審査に致命的な影響を与える。また、延滞がなくてもリボ残高があることで、審査上での毎月の返済可能額が削られ、希望する額のローンが組めなくなる「返済負担のリスク」もあると語る。加えて、手動での繰り上げ返済を忘れるなどの「人為的な操作ミス」も懸念事項として挙げた。
最後に、リボ払いのキャンペーンは仕組みを完全に理解し、自己管理できる人向けであると総括。「直近で住宅ローンなどを考えているなら、ポイントより信用と返済余力を優先」すべきだと結論付け、安易なキャンペーン参加に警鐘を鳴らした。
動画はまず、リボ払いとは毎月の支払額を固定する支払い方法であり、年率15%程度の手数料がかかる仕組みであると説明。これまでは、ポイ活上級者がキャンペーンに参加し、手数料が発生する前に「繰り上げ返済」を行うことで、ポイントだけを獲得する手法が使われていた。
しかし、今回の変更でキャンペーン条件に「ご請求があり」という文言が追加された。おにまるちゃんねるは、これにより「これからはリボ払いの手数料を発生させなければいけない可能性が濃厚」になったと指摘。手数料を発生させるということは、CICなどの信用情報機関にリボ払いの利用履歴が残ることを意味するという。
さらに動画では、この履歴が残ることがもたらす「マジでヤバい」リスクについて言及。未入金や延滞といった「信用事故」が起きれば、住宅ローンの審査に致命的な影響を与える。また、延滞がなくてもリボ残高があることで、審査上での毎月の返済可能額が削られ、希望する額のローンが組めなくなる「返済負担のリスク」もあると語る。加えて、手動での繰り上げ返済を忘れるなどの「人為的な操作ミス」も懸念事項として挙げた。
最後に、リボ払いのキャンペーンは仕組みを完全に理解し、自己管理できる人向けであると総括。「直近で住宅ローンなどを考えているなら、ポイントより信用と返済余力を優先」すべきだと結論付け、安易なキャンペーン参加に警鐘を鳴らした。
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