シカゴ・カブス公式Instagramは5月19日に投稿を更新し、カブスの鈴木誠也（31）とシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、グラウンド上で談笑する動画を公開した。投稿では「Reunited and it feels so good」と添え、久々に顔を合わせた2人が、髪型や打球方向をめぐってテンポよく言葉を交わす様子を紹介している。

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動画では、青いカブスのTシャツ姿の鈴木と、黒のウェア姿の村上が、スタジアムのグラウンド上で笑顔を見せながら並んで歩いている。再会のハグを交わしたあと、鈴木が村上の髪型をいじり、打球方向の話題になると「ライト、マジで打つなよ」と釘を刺し、「ふざけんな」と軽快に言葉を返す一幕も。英語字幕で「DON’T DO IT.」と表示される場面まで、先輩後輩らしい仲の良さがにじむやり取りになっている。

【画像】グラウンド上で談笑する鈴木と村上（画像はcubs公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「お二人の会話が最高過ぎて何回も何回も観ちゃうし、元気もらえました」「イーヒッヒッヒッヒッヒ が可愛いわ、つぼだわぁ」「日本人選手めちゃ活躍してて嬉しい。今永選手ももっと絡んでほし～」「メジャーでこういう会話聴けるのめっちゃ嬉しい。誠也と宗の仲良し感が満載で楽しい」といった声が寄せられている。