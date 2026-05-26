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YouTubeチャンネル「なかべぇ」が、「【カルディ】夏の新商品☀️毎年飛ぶように売れる季節限定商品‼️行く前に必ずチェックして✨」と題した動画を公開。夏にぴったりの冷やし麺つゆや話題の韓国スイーツなど、カルディの季節限定商品や新商品を多数実食し、おすすめの食べ方や率直な感想を紹介している。



なかべぇさんは、商品の味や食感、意外なアレンジ方法といった多角的な視点で次々とレビューを展開。中でも目を引いたのが、韓国SNSで話題の「ドバイチョンドゥククッキー チョコ」だ。外側はマシュマロ生地、中にはピスタチオペーストとカダイフがぎっしり詰まっている。そのままナイフを入れると「顎が疲れるほど硬い」と苦戦しつつも、電子レンジで温めることで「とろ〜んと柔らかくなって味も濃厚」に変化すると絶賛。中のカダイフがもたらすザクザクとした食感も心地よいと語った。



また、毎年楽しみにしているという季節限定の「3種の柑橘おろしつゆ」も紹介。すだち、ゆこう、ゆずの心地よい酸味がうどんによく合うと評価しつつ、一番のおすすめとして独自の食べ方を披露した。茹でたササミと玉ねぎのスライスと和え、冷蔵庫で半日ほど寝かせることで、玉ねぎがしんなりとしてより美味しくなると解説した。



新商品「クマの手シューラスク プレーン」については、「食欲をそそる風味と砂糖の甘さが絶妙」と味を高く評価する一方で、「がしかし…高すぎるわ…」と本音をこぼす場面も見られた。忖度のないリアルな感想と具体的なアレンジ術は、夏のカルディで商品を選ぶ際に大いに役立つはずだ。