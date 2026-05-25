全身がん公表の高須克弥氏「給油なう」 豪華すぎる食事に反響相次ぐ「食べることは生きることですね」
高須クリニックの高須克弥院長（81）が25日、自身のXを更新。以前より全身がんを公表している高須氏だが、豪華な食事を披露した。
【動画】豪華すぎる！全身がん公表の高須克弥氏「給油なう」
動画を添えて「給油なう」と食事の様子をアップ。ファンからは「この元気さ、うらやましい」「おいしそうですね」「食べることは生きることですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
高須氏は以前より全身がんを公表。2023年4月には膀胱がんの手術を行い、24年4月にもがん手術を行っており、同年5月にも「組織診断報告書」の書類を公開し「次々と見つかる新しい癌なう」と報告し、25年7月には緊急入院と手術を行ったと記していた。
26年5月には「かっちゃんの癌はしぶとい。あらゆる攻撃に耐えて領土を広げている。戦術的な武器も効かない。もはや打つ手なし。何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった。癌と二人連れで人生劇場を演じきることに決めた。今日からかっちゃん主導の攻撃的緩和ケアを始める。どこまでいけるか。楽しみなう」との決意をつづっていた。
【動画】豪華すぎる！全身がん公表の高須克弥氏「給油なう」
動画を添えて「給油なう」と食事の様子をアップ。ファンからは「この元気さ、うらやましい」「おいしそうですね」「食べることは生きることですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
高須氏は以前より全身がんを公表。2023年4月には膀胱がんの手術を行い、24年4月にもがん手術を行っており、同年5月にも「組織診断報告書」の書類を公開し「次々と見つかる新しい癌なう」と報告し、25年7月には緊急入院と手術を行ったと記していた。
26年5月には「かっちゃんの癌はしぶとい。あらゆる攻撃に耐えて領土を広げている。戦術的な武器も効かない。もはや打つ手なし。何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった。癌と二人連れで人生劇場を演じきることに決めた。今日からかっちゃん主導の攻撃的緩和ケアを始める。どこまでいけるか。楽しみなう」との決意をつづっていた。