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YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【止まった観覧車】来場客数は約4分の1へ…ガラガラすぎる62億円で全面改造された巨大テーマパークの現在」を公開しました。兵庫県の「淡路ワールドパークONOKORO」を訪れ、ネット上で人が少ないと噂される施設の現状と、子供連れでゆったりと楽しめる魅力を伝えています。



広大な駐車場に対して停まっている車は少なく、園内は驚くほど静かな空間が広がっています。出演者は「ガラガラかもしれないなみたいな印象を今は持っています」と率直な感想を漏らします。さらに、高さ50メートルの大観覧車は老朽化などの問題で休業中であり、施設の歴史と時代の移り変わりを感じさせます。



一方で、手入れの行き届いた園内には見どころが豊富に点在しています。メインエリアである「ミニチュアワールド」では、凱旋門や万里の長城といった世界の有名建築が約25分の1のサイズで精巧に再現されており、「淡路島にいながら世界旅行をしているような不思議な空間」と語ります。また、マイナス20度の室内で予想外の恐怖を味わう「雪女」や、エアガンを試射できる「屋内射撃場」など、大人も楽しめるアトラクションを次々と満喫していきます。



童話の主人公たちのオブジェが並ぶ自然豊かなエリアでは、「本当に懐かしい気持ちになる。これがエモーショナルっていう感情ですよね」と独自の視点を交え、昭和の雰囲気が漂うレトロな空間を堪能しています。



広大な敷地を持ちながらも混雑していない現状について、待ち時間が短く安全に歩き回れるメリットがあると指摘します。「お子さん連れの方々にとってはものすごく魅力的なテーマパークだなと感じています」と本音を語りました。人混みを避けてマイペースに遊びたい家族にとって、休日の計画の参考になりそうです。