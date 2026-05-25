「肌がツルツルしてツヤが出ているように見える！」と喜んでいる人もいるかもしれません。実は……「ビニール肌」といわれる肌の不調のサインの可能性もあります。若い人でもなり得る「ビニール肌」の原因や改善方法について、皮膚科専門医の慶田朋子先生に聞きました。

【恐怖】写真で比較すると歴然！ コレが「ビニール肌」と「美肌」の人の違いです！

皮膚の表面は本来ツルツルじゃない

Q．そもそも、ビニール肌とはどのような状態を指すのでしょうか？

慶田さん「ビニール肌の特徴はピカーンとしたツヤ。一見、美肌のように思えますが、実は肌のキメが失われた状態です。

皮膚の表面は、本来ツルツルではありません。立体感のある三角形のキメが規則正しく並んでいるため、キメの溝によって均一にデコボコしています。健やかな肌であるほど、光が乱反射してふんわりとした透明感が生まれるのです。

一方、キメが乱れてデコボコがなくなるビニール肌の状態になると、光をうまく乱反射できず、ピカーンとしたツヤが生まれツルツルとした肌印象になります。

ビニール肌のようにキメが失われた肌は、バリア機能が低下して角層下で軽微な炎症が起きている可能性もあります。赤みやひりつきを感じたり、洗顔後の肌のつっぱり感、保湿後の乾燥感などが出てきます。

キメの状態は、マイクロスコープで拡大しなければ正確に見極められません。気になる場合は、美容皮膚科に相談してみるのがおすすめです」

Q．ビニール肌になる主な原因は何ですか？

慶田さん「キメの乱れは加齢による肌の老化でも起こりますが、間違ったお手入れや過剰なスキンケアが原因となっている可能性が高いです。肌の洗いすぎやこすりすぎ、角質をはがすケアのしすぎなどは、角層を薄くしてしまいます。

すると肌のターンオーバーが追いつかず、バリア機能が弱くなって軽い炎症を繰り返します。過度な顔剃りも同様にNGです。

また、紫外線による『光老化』も、ビニール肌の原因の一つです。十分な紫外線対策ができていないと、肌ダメージによりキメが乱れやすくなるので注意してください」

Q．ビニール肌を改善するための正しいケアを教えてください。

慶田さん「ビニール肌を改善するには、正しいシンプルケアが有効です。シンプルケアのステップは、洗顔・化粧水・乳液（クリーム）が基本です。

肌が弱っているなら洗顔は水だけ……という人もいますが、まずは洗顔料で優しく洗うことが第一です。ただしゴシゴシ摩擦するのはやめましょう。表面だけ優しくケアするように、洗顔料をよく泡立てて洗いましょう。洗顔料は、洗顔直後に肌のつっぱりを感じないものを使ってください。

また、ビニール肌のようにバリア機能が低下している時は、保湿のしすぎもNGです。美容液は使わず、化粧水と乳液（またはクリーム）だけのシンプルな保湿ケアで肌を立て直しましょう。

できるだけ刺激の少ない、敏感肌用のものを適正量使うのがおすすめです。紫外線ダメージが重ならないように、紫外線対策も欠かさないようにしてください。

角層のターンオーバーは、20代で約2週間かかります。正しいシンプルケアを続ければ、早ければ2週間ほどでビニール肌は改善するでしょう。ただ、キメが完全に失われている場合、表皮そのものがターンオーバーしないと改善しません。基底層から顆粒層までの表皮のターンオーバーは若い人でも4週間はかかるので、改善には1カ月半ほどかかります」

ビニール肌の特徴は、ピカーンとしたツヤ。自分で見分けるのが難しい場合は、美容皮膚科で相談してみましょう。早めの対策で、深刻な肌トラブルへの進行を防ぐことができます！