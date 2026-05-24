『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』2026年秋公開決定
テレビアニメ『前橋ウィッチーズ』総集編となる『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』が、2026年秋に公開されることが決定した。また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が9月に前橋で活動2周年を記念したワンマンライブを開催することが発表された。
【画像】センス抜群な絵柄！『劇場版 前橋ウィッチーズ』ムビチケカード
5月24日に開催された『前橋ウィッチーズ』ライブ STRAIGHT! REACH!! CHEER!!!東京公演にて、総集編の続報を解禁。公開されたティザービジュアルは、本作のキャラクターデザイン原案・ユウイナミ氏による描き下ろしのビジュアルとなっている。
ライブ解禁の映像では、劇場総集編のムビチケ販売告知、２周年ライブ情報や劇場版主題歌及び活動２周年記念楽曲を搭載した1stミニアルバムの発売決定について発表している。
「『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！」は、9月26日および9月27日の2日間・作品の舞台である、群馬県前橋市にある昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）小ホールにてワンマンライブを開催。全3公演開催。6月10日発売の「『前橋ウィッチーズ』活動1周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！〜」Blu-rayにライブの最速抽選受付が可能となるシリアルが封入される。
同作は、群馬県前橋市を舞台にした、魔女を目指す5人の高校生の成長物語。2025年4月〜6月にかけてテレビアニメが放送された。
【画像】センス抜群な絵柄！『劇場版 前橋ウィッチーズ』ムビチケカード
5月24日に開催された『前橋ウィッチーズ』ライブ STRAIGHT! REACH!! CHEER!!!東京公演にて、総集編の続報を解禁。公開されたティザービジュアルは、本作のキャラクターデザイン原案・ユウイナミ氏による描き下ろしのビジュアルとなっている。
「『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！」は、9月26日および9月27日の2日間・作品の舞台である、群馬県前橋市にある昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）小ホールにてワンマンライブを開催。全3公演開催。6月10日発売の「『前橋ウィッチーズ』活動1周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！〜」Blu-rayにライブの最速抽選受付が可能となるシリアルが封入される。
同作は、群馬県前橋市を舞台にした、魔女を目指す5人の高校生の成長物語。2025年4月〜6月にかけてテレビアニメが放送された。
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