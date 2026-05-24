パンサー尾形の娘が「成長えぐい！」“人生初の1位”を獲得 妻がブログで報告
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）の妻・あいさんが23日、自身の公式ブログを更新を更新し、8歳の長女・さくらちゃんが運動会で“人生初の1位”を獲得したことを報告した。
【画像】娘が「1位」獲得…パンサー尾形が喜びのLINE
あいさんは「成長が凄すぎて」と題したブログで、「今日は さくちゃん、運動会です！！」と報告。朝早くから気合いを入れて向かったことを明かし、「去年までは運動会前は、かけっこが嫌いで 毎年お腹いたいぃぃって泣いてたのに」と振り返りながら、「本当に体力がついて（信じられないくらい風邪ひかなくなったし、喘息もでない）このハードスケジュールでもちゃんとバタバタこなせてる！笑」「今年は淡々と文句も言わず 今日を迎えました。それだけで母感極まります。笑」と、の感慨をつづった。
さらに、「ちなみに、生まれてから初、今年はパパがお仕事で来られない」と説明。尾形が仕事で運動会を欠席するのは初めてだったといい、それでも娘は「パパお仕事頑張って！！ 来年はきてよね！！」と前向きに送り出したことを明かし、「成長えぐい！」と驚きをつづった。
その後に更新した「運動会でなんと！！」と題したブログでは、「さくちゃんの学年の競技が終わりました！！かけっこは一位でした！！！ 生まれて初めての一等賞！！」と大興奮で報告。ニコニコ笑顔でゴールまで走り切ったというさくちゃんの姿に、母としての喜びをにじませた。
尾形へ結果を連絡すると、「さくすごーーーーーい！！！感動するわ！！なんか○○のパパも送ってくれた！」と送られてきたLINEの画面とともに「パパ友さんもパパに動画送ってくださったみたい」と明かし、「めちゃくちゃよく撮れてて、感動してました！！ パパ嬉しそう！笑」と感激していたことをつづった。
また、「運動会お弁当は」と題したブログでは、「運動会お疲れ様でした 気温が低めだったけど身体動かすなら暑いより全然こっちがいいね！！一生懸命頑張りました！！」とつづりながら、運動会用に作った色鮮やかな弁当を披露した。
【画像】娘が「1位」獲得…パンサー尾形が喜びのLINE
あいさんは「成長が凄すぎて」と題したブログで、「今日は さくちゃん、運動会です！！」と報告。朝早くから気合いを入れて向かったことを明かし、「去年までは運動会前は、かけっこが嫌いで 毎年お腹いたいぃぃって泣いてたのに」と振り返りながら、「本当に体力がついて（信じられないくらい風邪ひかなくなったし、喘息もでない）このハードスケジュールでもちゃんとバタバタこなせてる！笑」「今年は淡々と文句も言わず 今日を迎えました。それだけで母感極まります。笑」と、の感慨をつづった。
その後に更新した「運動会でなんと！！」と題したブログでは、「さくちゃんの学年の競技が終わりました！！かけっこは一位でした！！！ 生まれて初めての一等賞！！」と大興奮で報告。ニコニコ笑顔でゴールまで走り切ったというさくちゃんの姿に、母としての喜びをにじませた。
尾形へ結果を連絡すると、「さくすごーーーーーい！！！感動するわ！！なんか○○のパパも送ってくれた！」と送られてきたLINEの画面とともに「パパ友さんもパパに動画送ってくださったみたい」と明かし、「めちゃくちゃよく撮れてて、感動してました！！ パパ嬉しそう！笑」と感激していたことをつづった。
また、「運動会お弁当は」と題したブログでは、「運動会お疲れ様でした 気温が低めだったけど身体動かすなら暑いより全然こっちがいいね！！一生懸命頑張りました！！」とつづりながら、運動会用に作った色鮮やかな弁当を披露した。