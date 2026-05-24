◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 東京ベイ ２６―３ ＢＬ東京（２４日、秩父宮）

２連覇王者のＢＬ東京は、東京ベイに３―２６で敗れて準々決勝で敗退。ノートライに抑えられる完敗で、３連覇の夢はなくなった。今季限りでの退団を表明しているＳＯリッチー・モウンガは、ＢＬ東京でのラストプレー。「負けたことも寂しいけど、何よりこの東芝での日々が終わるのが一番寂しい。この東芝で作り上げた友情が、素晴らしいものだった」と、しんみりとした表情だった。

前半４分にＦＢ松永拓朗のＰＧで先制したが、試合を通して攻め込まれた。粘りの守りで対抗したが、元ニュージーランド代表の１０番が攻撃でタクトを振る機会にはなかなか恵まれなかった。試合後、左目付近を縫ったような傷もありながら「全力を尽くした。持てる力を、自分自身出し切ったし、チームの皆も出し切ったと思う」とモウンガ。２０２３―２４シーズンに入団以降、２連覇のチームを率いてきた。「やはり、３連覇というのはなかなか出来ることではない」と、悔しさをにじませつつうなずいた。

敗戦後、主将のＮＯ８リーチ・マイケルと抱き合い互いを労った。来日後は、私生活や家族までケアしてくれた恩人でもある。「ただ、これで終わりなんだと寂しくて。そのピュアな感情だけでハグしていた。もしかしたら、これでもう二度と一緒にプレーすることがないかもしれないので。寂しく思いながら、ハグしていた」。日本で過ごした３シーズン。モウンガは「この３年は最高の経験であり、記憶でもある。生活は素晴らしいし、リーグもいいリーグ。あとは最高のファンが自分のことをすごく応援してくれて、（自分の）子どものギフトまで準備してくれるようなファンもいた。本当に、最高のリーグだと思う」と言葉をつないだ。

来季からは母国でスーパーラグビー・パシフィックに参戦し、ＮＺ代表へのカムバック、そして２７年Ｗ杯出場を目指す。「オールブラックスに選ばれることが一番の目標」というモウンガは、Ｗ杯後については「正直、未来のことは分からない」とした。日本を離れ、恋しくなるものを問われると「Ｆｏｏｄ（ご飯） ａｎｄ Ｂｅｅｒ（ビール）」と即答して笑わせ「特に家族にとって、シンプルで落ち着いたライフスタイル」と答えた。

来季は挑戦者としてリーグに臨むＢＬ東京。モウンガは「ＮＺからも応援しているし、ファン目線でこれからの東芝を見ていくのも楽しみ」と語った。「ニュージーランドに帰る際は、日本の心を持って帰ろうと思うくらい、本当に日本が大好きになった。家族も含めて、最高の時間を過ごせたと思う。本当に、感謝しています」。拍手を背に、ミックスゾーンを引き上げた。