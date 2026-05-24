声優の増田俊樹が２４日、都内でＴＯＫＹＯ ＭＸのテレビアニメ「うちの弟どもがすみません」（７月３日スタート。金曜、深夜０時００分〜）の先行上映イベントに参加した。

今作はオザキアキラ氏の同名漫画が原作のスイートホームラブコメ。高校１年生の女子高生・成田糸は母の再婚によって個性豊かな４人の弟ができることとなり、にぎやかな毎日が始まる。

イベントでは、アニメのタイトルにあわせた“緊急謝罪会見”がスタート。長男・成田源役の増田は「成田源がゴリラすぎてすみません！」と切り出し、「すっげーいいやつなんですけど、顔が怖すぎて、舌打ちをするので怖がらせてしまうかもしれない」と笑わせた。

アニメでは源の舌打ちシーンがあるといい、糸役の大空直美も「みなさんびっくりするかもしれない」と話した。三男・成田柊役の小野賢章が「もし不安だったら耳をふさいでください！」と笑わせると、増田は「でもそれが楽しい１、２話になっていますからね」とニヤリとし、「楽しく見ていただければうれしく思います」と呼びかけていた。

イベントには八代拓、寺澤百花も参加した。