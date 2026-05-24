◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、前週優勝の桑木志帆（大和ハウス工業）がアルバトロスを達成した。２０１５年のＮＥＣ軽井沢７２の第２ラウンド（１６番）の渡辺彩香以来、ツアー１２人目（１３回目）の達成となった。

首位と４打差６位から出た桑木は、２番パー５（４９１ヤード）で残り約２００ヤードの左ラフから４ユーティリティーで放った第２打がグリーン手前のラフに落ち、そのまま転がって直接カップインした。ギャラリーの大歓声を浴び、ボールを拾った後にガッツポーズを見せた。

桑木は「ボールは見えなくて、キャディーさんが『止まれ。消えるなよ』と言ったら、カップに消えました」と笑わせた。１１年ぶりの快挙に「信じられない。有村智恵さんが（１１年スタンレーレディスで）アルバトロスとホールインワンを同日に出したと聞いたので、ホールインワンも狙ってたけど、さすがにうまくいかなかったです」と笑顔を見せた。

アルバトロス賞として１００万円を獲得。「お祝いは考えてなかったけど、１００万円をいただけたので、美味しいものを食べようかな」と語った。

２番のアルバトロス後はスコアを１つ落として７０で回り、通算６アンダーの４位で終えた。「優勝したかったけど、パッティングは３日間の中で一番いい手応えがあった。全米女子オープンに向けて自信にもなった。しっかり修正して、いい準備をして入りたい」と２週後の海外メジャーを見据えた。