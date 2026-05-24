【うちの弟どもがすみません】第2弾PV・主題歌アーティスト・追加キャスト公開！
2026年7月3日（金）24：00より、TOKYO MXほかにて連続2クール・全24話で順次放送開始となる『うちの弟どもがすみません』。第2弾PV、主題歌アーティスト、追加キャスト情報が一挙公開された。
コミックス累計300万部突破のオザキアキラ（集英社『別冊マーガレット』連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が、ついにTVアニメ化。
このたび、第2弾PV、主題歌アーティスト、追加キャスト情報が一挙公開された。
第2弾PV内では、オープニング主題歌、エンディング主題歌ともに試聴可能となっており、本作の世界観をひと足早く楽しめる。
オープニングオープニング主題歌はDISH//、エンディング主題歌は汐れいらに決定。それぞれのコメント動画に加え、メッセージも公開された。
さらに追加キャストも発表。父・成田勲役は小野大輔、母・成田さほ役は遠藤綾に決定。キャストからのコメントも届いている。
＞＞＞PV場面カットや主題歌アーティスト、追加キャラをチェック！（写真14点）
（C）オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会
コミックス累計300万部突破のオザキアキラ（集英社『別冊マーガレット』連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が、ついにTVアニメ化。
このたび、第2弾PV、主題歌アーティスト、追加キャスト情報が一挙公開された。
オープニングオープニング主題歌はDISH//、エンディング主題歌は汐れいらに決定。それぞれのコメント動画に加え、メッセージも公開された。
さらに追加キャストも発表。父・成田勲役は小野大輔、母・成田さほ役は遠藤綾に決定。キャストからのコメントも届いている。
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（C）オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会
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