俳優の唐沢寿明（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。妻で女優の山口智子（61）との夫婦生活について語った。

千葉県富里市を巡る車の中で、視聴者の悩みに答えることに。夫が空になった牛乳パックを冷蔵庫に戻して残しており、改善されない、どうすればよいかとの相談が寄せられた。

唐沢は「ケンカになるのが嫌だからというのは凄く分かるのよ。できればケンカしたくないじゃん」とコメント。「片方だけがずっと我慢していると必ずキレるから。お互いに我慢していることが分担されていればいいけど、どっちかだけだとなかなか難しいんだよ、バランス的に」と続けた。

MCの俳優・満島真之介から唐沢はどううまくやっているかと問われ、「別に掃除とかさあ、洗濯もそうだけど、気づいたら気づいた方がやればいいって思うし。なんでこれやらないんだよって思わないから」と家事も普通に行っていると話した。

「あと、うちの奥さんはいろんなところに飲みかけの水とか、いろんなものを置きっぱなしにするのよ」と唐沢。「なんでこんなところに置いてあるのかな？っていうのはあるよ」と告白した。

その際は「ここに置いてあるというのは意味があるんだろうと思うから、1回は見過ごすわけ」としたものの、「本人にも言うよ、“あそこにコーヒーカップ置いてあったんだけど、あれ何の意味があるの？”とか。するとあっ忘れてたとか思って自分で片づけたりもするけれど」との山口が自ら片づけることもあるとした。

満島は「これ今の言葉じゃない？」と言い、唐沢は視聴者についても「何か理由があって入れているんじゃないの、冷蔵庫に。それを聞いた方がいいよね」とアドバイス。「“特に意味はないよ”って言われたら、“何だとこら！”って言ってもいいけど」とも語った。