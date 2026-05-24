お笑いタレントみなみかわ（43）が23日、Xを更新。一部先輩芸人に対し「悪口を言い続けます」と宣言した。

歌手でタレントのあのが、18日放送の同局系バラエティー番組「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白した。放送後、鈴木が自身のインスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となっていた。

こうした事態をうけ、タイに移住したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が22日、自身のXで「僕は色んな人から沢山言われてるよ。今日も昨日も。でも僕からは絶対に悪口言わないよ」と投稿した。

しかし、かつて木下と同じ事務所だったみなみかわは、これを見逃さなかった。みなみかわは、木下のこのポストを引用し23日昼ごろ「待って下さい！木下さんと鈴木さんではやった事と評判が違いすぎますので、比較は難しいと思います！勘弁してください！！！」と猛然とツッコミを入れた。

それに対し、木下も、このみなみかわのポストを引用して「この人です」と記述し、みなみかわの投稿をさらした。

ただ、それでもみなみかわはめげずに「僕はそこに木下さんがいようがいまいがずっと悪口言い続けます。宣言させてください。覚悟できてます」と力強く“木下の悪口を言い続ける”決意を宣言した。