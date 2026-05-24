開催：2026.5.24

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 1 - 8 [カージナルス]

MLBの試合が24日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとカージナルスが対戦した。

レッズの先発投手はクリス・パダック、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。

2回裏、4番 ネート・ロー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 1-0 STL

3回表、3番 アレク・バールソン 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでカージナルス得点 CIN 1-1 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 CIN 1-2 STL

4回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 初球を打ってファーストへのタイムリーヒットでカージナルス得点 CIN 1-3 STL

7回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 CIN 1-5 STL

8回表、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでカージナルス得点 CIN 1-6 STL

9回表、7番 ブライアン・トーレス 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 CIN 1-8 STL

試合は1対8でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はレッズのクリス・パダックで、ここまで0勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 04:56:06 更新