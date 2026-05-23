¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²áµî°ì¥·¥ó¥×¥ë¡×Ä»À´¤¬Íèµ¨¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï23Æü¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤«¤éÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï1st¤¬¥µ¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¡¢2nd¤¬Çò¤Ç¡¢GK¤Ï²«¿§¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï1st¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖInspired by Sand and Spray ¡½ ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØSagan(¥µ¥¬¥ó)¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Èº½´ä¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£º½¤ÎÎ³°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ·ë¾½²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¶¯¸Ç¤Ê´ä¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾®¤µ¤ÊÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢Âç¤¤ÊÄ©Àï¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö2026/27¥·¡¼¥º¥ó1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ±·Ï¿§¤Ç¹½À®¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¥ÉÊÁ¤ÎÃæ¤Ë¡Ø·ë¾½²½¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢ÎÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯¸Ç¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ(Flexible)¤È·ëÂ«¤Î¶¯¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤È¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(@saganofficial17)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²áµî°ì¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó!¡×¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥æ¥Ë¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÁ°ÌÌ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´ë¶È¥í¥´¤Ç°î¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï1st¤¬¥µ¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¡¢2nd¤¬Çò¤Ç¡¢GK¤Ï²«¿§¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï1st¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖInspired by Sand and Spray ¡½ ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØSagan(¥µ¥¬¥ó)¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Èº½´ä¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£º½¤ÎÎ³°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ·ë¾½²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¶¯¸Ç¤Ê´ä¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾®¤µ¤ÊÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢Âç¤¤ÊÄ©Àï¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ(Flexible)¤È·ëÂ«¤Î¶¯¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤È¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(@saganofficial17)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²áµî°ì¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó!¡×¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥æ¥Ë¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÁ°ÌÌ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´ë¶È¥í¥´¤Ç°î¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
◤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ◥— ¥µ¥¬¥óÄ»À´¸ø¼° (@saganofficial17) May 23, 2026
¡¡2026/27 SEASON
¡¡UNIFORM unveiled.
◣¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ◢
¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÅ»¤¦
2026/27¥·¡¼¥º¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯É½
"1st"
Inspired by Sand and Spray
¡½ ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯
"2nd"
Inspired : Magpie
¡½ ±©¤òÅ»¤¦¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å
"GK"¡Ä pic.twitter.com/y04rjQyEmv
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡— ¥µ¥¬¥óÄ»À´¸ø¼° (@saganofficial17) May 23, 2026
2026/27¥·¡¼¥º¥ó
üþ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼üþ
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¤´¶¨»¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦✨#ÌÚÂ¼¾ðÊóµ»½Ñ ³ô¼°²ñ¼Ò ÍÍ#¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë ³ô¼°²ñ¼Ò ÍÍ#º´²ì¸© ÍÍ
³ô¼°²ñ¼Ò #¥»¥Ö¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹ ÍÍ¡Ä pic.twitter.com/mhFHAhrQlY