中東情勢の混乱などを背景に、長期金利が上昇している。金利上昇の局面で気になるのが、住宅ローンだ。住宅ローンには、変動金利型と固定金利型があるが、どちらを選べばよいのだろうか。複雑な仕組みをわかりやすく解説するとともに、今注意したいポイントを見ていこう。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵）

長期金利は29年半ぶりの高水準！

今「住宅ローン選び」で絶対やってはいけないことは？

5月18日、長期金利の指標となる10年物国債の利回りが2.8％まで上がり、1996年10月以来29年半ぶりの高水準となった。



当日配信のネット記事、夜のテレビ番組などでも比較的大きく取り上げられたので、ニュースを目にした人も多いだろう。「長引く中東情勢の混乱により、原油高によるインフレ懸念が強まり、国債が売られ長期金利は上昇」などと解説されていた。

「経済」の視点で見た解説はその通り。では、長期金利の上昇は実際、私たちの暮らしにどのような影響を与えるのだろう。

顕著なのは「住宅ローン」だ。特にこれから住宅ローンを組む人にとっては、金利タイプ選びに大きな影響を及ぼす。

今回は、金利上昇局面の住宅ローン選びで、「やってはいけないこと」をお伝えする。

「ギリギリまで変動金利→固定に乗り換え」は

有効なのか？

長期金利が上昇すると、連動して住宅ローンの固定金利が上がる。メガバンクの10年固定金利を例にとると、5月の適用金利は3％前後の水準だ。1年前の25年5月は2％前後だったので、1％程度上昇している。

一方、現在の変動金利は0.95％前後。10年固定との金利差は2ポイントもある。

このため、新規で住宅ローンを借りる人の中には、毎月の返済額を抑えるために変動金利を選択する人も少なくない。

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