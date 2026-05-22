◇第56回九州アマゴルフ選手権最終日（2026年5月22日 北九州市 門司ゴルフ倶楽部＝6685ヤード、パー71）

4日間72ホール競技の最終ラウンドが行われ、前日9打差の6位だった小窪都斗（21＝大阪学院大4年）が通算5オーバー、289で逆転優勝を決めた。前半アウトで2ボギーが先行したが、8番で5メートル、9番は1・5メートルを沈め、イン10番パー5では第3打をピン側30センチに寄せて3連続バーディー。終盤の16、17番も連続バーディーを決めて3アンダー、68で回り、九州アマ初制覇を果たした。

2位は前日6位だった呉屋陽星（17＝エナジックスポーツ高等学院3年）がこの日69で回り、ランクアップした。3位に豊田真太郎（21＝東北福祉大4年）、藤井太己（20＝東海大九州3年）、米誠ノ心（まさのしん、20＝日大3年）の3人が並んだ。

初日から3日目まで単独トップを守り、後続に6打差をつけていた宮崎・日章学園中3年の張峻苒（ちょう・じゅんらん、15）はアウト2番パー4のスコア過小申告のため失格となった。

この結果、上位14選手が日本アマ（6月30日〜7月3日、三重・四日市）の出場権を獲得した。

（最終日上位成績）

（1）小窪 都斗 289

（2）呉屋 陽星 290

（3）豊田真太郎、藤井太己、米 誠ノ心 291

（6）三明優太 292

（7）平井 皇太 293

（8）山本龍之介 294

（9）広木 直翔 295

（10）長崎 煌心 296

（11）吉田 京介、秋高 大旺 297

（13）久我 健心、林田 聖也 298

（以上上位14人が日本アマ出場権獲得）