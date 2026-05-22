俳優の市原隼人（39）が、愛車でのドライブ旅の様子を公開し反響を呼んでいる。

【映像】市原隼人の愛車・日産「GT-R R32」やカワサキ「Z1」

これまでもInstagramで、プライベートの様子をたびたび発信してきた市原。愛車のカワサキ「Z1」を磨く姿や、「お店のお食事かと思いました」「ご自分でぜんぶ作られたんですか？すごいなぁー」など絶賛の声が寄せられた、手作りの夕食などを披露してきた。

愛車・日産「スカイラインGT-R」R32型でドライブ旅を満喫

2026年5月21日の更新では、愛車の日産「スカイラインGT-R」R32型でドライブ旅を満喫したことを報告。愛車との2ショットや堪能した食事などをアップしている。

「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た。大切な方に、ステキな頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした」「今回の旅はひたすらにR32を走らせた。これもまた、歴史や企業開発努力、国産が築いた世界から称賛される日産の伝説的な功績にほれてる」「日本の景色や様々な技術や精神に触れるたびに、なんてステキな国に生まれたんだろうと感銘を受けながら、日本人である喜びをかみ締める旅がたまらなく好きだ。また、いつ旅に出れるかな」

市原の投稿にファンからは、「イッチーR32乗ってるんですね」「憧れの車です！」「R32渋くて最高にカッコいい。市原さんよく似合ってます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）