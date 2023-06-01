「恐ろしい」５大会連続W杯出場の長友佑都はなにが凄いのか、中村俊輔コーチが“本音”。知られざるエピソードを明かす「言ってたんですよ、３年前に…」
４月に日本代表のスタッフに加わった中村俊輔コーチが、就任後初の囲み取材に応じ、５大会連続のワールドカップ出場を決めたDF長友佑都について言及した。
中村コーチは2010年の南アフリカW杯で長友と共闘。そこから５大会続けて檜舞台への切符を掴んだ39歳の凄さについて尋ねると、少し考え込んだ後、こう答えた。
「単純にメンタルが強いということだと思うんですけど、それを現実にしてしまう力が、素晴らしいというか恐ろしい」
続けて、こんなエピソードを明かしている。
「（横浜FCのコーチをしていた）数年前にFC東京と練習試合した時も、（長友が代表に）呼ばれてなかった時に、『協会からパスポートを用意してくれって。ってことは俺、ありますよね。（代表に）入りますよね』って。その時に『このまま俺、５大会（連続のW杯に）行きますよ』って言ってたんですよ、３年前に。そして現実になった。怖いですね」
元日本代表の10番は、「自分で言って言霊みたいになって、それをエネルギーに変えて現実にしてしまうというか。尊敬に値するし、チームにとって大きな存在だと思いますね」と賛辞を述べた。
有言実行してしまう力の凄まじさに、日本サッカー界のレジェンドも畏怖を抱いたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
中村コーチは2010年の南アフリカW杯で長友と共闘。そこから５大会続けて檜舞台への切符を掴んだ39歳の凄さについて尋ねると、少し考え込んだ後、こう答えた。
「単純にメンタルが強いということだと思うんですけど、それを現実にしてしまう力が、素晴らしいというか恐ろしい」
続けて、こんなエピソードを明かしている。
元日本代表の10番は、「自分で言って言霊みたいになって、それをエネルギーに変えて現実にしてしまうというか。尊敬に値するし、チームにとって大きな存在だと思いますね」と賛辞を述べた。
有言実行してしまう力の凄まじさに、日本サッカー界のレジェンドも畏怖を抱いたようだ。
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