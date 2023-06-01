あの＆齊藤なぎさ、息ぴったりダンス マクドナルド新CMで2度目の共演
アーティスト・タレントのあのと、俳優の齊藤なぎさが、26日から放映される日本マクドナルドの新TVCM「マックに甘いの飲みにこないか ももとマスカット」篇に出演する。
【画像】キュートなダンスを披露したあの＆齊藤なぎさ
27日より、毎年人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を期間限定で販売する。“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場する。
「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場したあのに加え、齊藤が登場。平成の名曲、氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用した第2弾のCMとなっている。
あのと齊藤は、キュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演で、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現している。
「もものスムージー」は、2015年に“McCafe by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として登場していた。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる一杯となる。
新商品の「マスカットスムージー」は、マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングしており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージーとなる。
■あの＆齊藤なぎさ、コメント
――新CMで初共演いただいた感想を教えてください。
齊藤：楽しかったです。
あの：嬉しかったし。
齊藤：一緒に踊れたのも嬉しかったですし…かわいいなって思いました、改めて。
あの：お互い、服装も対になって違ったりしてかわいかった。
齊藤：めちゃくちゃかわいい撮影で楽しかったです。
――「もものスムージー」と新作の「マスカットスムージー」、おふたりのお気に入りはどちらでしょうか？
齊藤：せ〜の、で言おう。
ふたり：せ〜の…
あの：マスカット！
齊藤：もものスムージー！
あの：分かれた！（笑）。
齊藤：いい感じに分かれました。
あの：どっちもおいしいんですけど…お気に入りはマスカットです。
齊藤：桃がごろっと入ってるので、そこがお気に入りです。
――約1年ぶりの共演でお互いに変わった印象などを教えてください。
あの：なんか1年前はすごい金髪だったけど、今日はピンクにしてきて、そういうかわいらしいとこは変わらないなって思いつつ…見た目は変わりました（笑）。
齊藤：SNSとかでずっと追ってたので、久々に本物に会えて嬉しい（笑）。今日も『SNSで見ていてかわいかったよ』って話をしました。
あの：久しぶりの共演で嬉しかったです。
――お互いの「KAWAII！」と思うところを教えてください。
齊藤：ぜんぶ本当にかわいくて…大好きなんですよ。会うたびに好きになっちゃうっていうのは、前の撮影中も思っていたんですけど、今日も色々とキュンキュンさせられることを言ってくれるんですよ。
あの：言ってないですって（笑）！
齊藤。言ったよ（笑）！ 本当にそういうところがかわいくて。ちょっとツンデレなところあるよね？ そこが“KAWAII”なって思います。
あの：なぎさちゃんも…顔もですけど、見るからにかわいいんですけど、なんかギャグセンスとかもけっこう高くて、ずっと喋っていておもしろいのが“KAWAII”ポイントだなって思います。
齊藤：嬉しい！ やった〜（笑）。
――「キュンな食感」を表現するCMのようにおふたりが最近“キュン”としたエピソードを教えてください。
あの：なぎさちゃんが急に『私のこと好き？』って聞いてきたり、そういうのが“キュン”とくるっていうか、ドキッとしちゃって。それでなんかアワワ…ってなるんですけど、その反応を見て『マジ、メロいね』とか言って、なんか遊ばれてる感じがまた“キュン”ときました。
齊藤：（あのちゃんに）『1年前よりちょっと痩せたの。どう？」って聞いたら、『え？ なんか確かに。でも1年前もそんな風に思わなかったよ』『ずっとかわいいよ』みたいに言ってくれて、『それヤバい。“キュン”』って言いました。嬉しかったです。
――「とにかくもうフルーツごくごくしたかった」というセリフのように、おふたりが今“とにかくしたいこと”を教えてください。
あの：断捨離ですね。断捨離がまだ今年できていないので、全部なくしたいというか…家も出ていきたいし、引っ越しもしたいし、みたいな。なんかスッキリしたいなって。
齊藤：スッキリね、大事だよね。私は、このあいだあのちゃんと『ご飯に行こう』って言ってたんですけどそれがお互いスケジュールが忙しかったりして実現しなかったので、今回を機にまた行きたい。
あの：確かに。しましょう！
――CM放送は春から夏に移行する季節の変わり目のタイミングですが、おふたりの“気分を切り替えるスイッチ”を教えてください。
齊藤：音楽がすごく好きなので、音楽を聴くとめちゃくちゃスイッチ入って『がんばろう』って思えるんですけど、それこそあのちゃんの曲めっちゃ聴いてて、『ハッピーラッキーチャッピー』、いま歌えるくらい好きで聴いてます。
あの：歌を歌うというか、ちょっと家とかでも『ワー』って発声したらスイッチ切り替えやすいなって思います。家でなんか適当に鼻歌でワワワ〜って歌うと『フウ〜』ってなる。切り替えられる。
――おふたりでダンスするCMですが、約1年ぶりに一緒に踊ってみた感想を教えてください。
齊藤：嬉しかったというか、なんか久しぶりの感覚。『隣にいる！』みたいな（笑）。
あの：うんうん、それはありましたね。あと、なぎさちゃんが踊ってるとこ好きなので、見られてすごい嬉しかったです。
齊藤：嬉しい。そう言ってもらえて。楽しかったです。
あの：やっぱキレが違うっていうか…すごいと思います。
齊藤：嬉しい！ じゃあその“キレ”、注目してください（笑）。どうしよう、キレてなかったら（笑）。
あの：キレキレでした（笑）。
――最後に、もものスムージーとマスカットスムージーを待ち望んでいるお客さまや、マクドナルドファンの皆さまにお二方からメッセージをお願いします。
あの：マクドナルドにとにかくフルーツ！ なスムージーが期間限定で登場します！
齊藤：毎年大好評！ ももがごろっと入った『もものスムージー』。
あの：マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使った新作『マスカットスムージー』。
齊藤：マックに甘いの飲みにこないか？
あの：5月27日 水曜日から、全国のマクドナルドでキュンな食感をお楽しみください（ハート）。
齊藤：セットドリンクでもおトクに選べます！
【画像】キュートなダンスを披露したあの＆齊藤なぎさ
27日より、毎年人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を期間限定で販売する。“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場する。
あのと齊藤は、キュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演で、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現している。
「もものスムージー」は、2015年に“McCafe by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として登場していた。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる一杯となる。
新商品の「マスカットスムージー」は、マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングしており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージーとなる。
■あの＆齊藤なぎさ、コメント
――新CMで初共演いただいた感想を教えてください。
齊藤：楽しかったです。
あの：嬉しかったし。
齊藤：一緒に踊れたのも嬉しかったですし…かわいいなって思いました、改めて。
あの：お互い、服装も対になって違ったりしてかわいかった。
齊藤：めちゃくちゃかわいい撮影で楽しかったです。
――「もものスムージー」と新作の「マスカットスムージー」、おふたりのお気に入りはどちらでしょうか？
齊藤：せ〜の、で言おう。
ふたり：せ〜の…
あの：マスカット！
齊藤：もものスムージー！
あの：分かれた！（笑）。
齊藤：いい感じに分かれました。
あの：どっちもおいしいんですけど…お気に入りはマスカットです。
齊藤：桃がごろっと入ってるので、そこがお気に入りです。
――約1年ぶりの共演でお互いに変わった印象などを教えてください。
あの：なんか1年前はすごい金髪だったけど、今日はピンクにしてきて、そういうかわいらしいとこは変わらないなって思いつつ…見た目は変わりました（笑）。
齊藤：SNSとかでずっと追ってたので、久々に本物に会えて嬉しい（笑）。今日も『SNSで見ていてかわいかったよ』って話をしました。
あの：久しぶりの共演で嬉しかったです。
――お互いの「KAWAII！」と思うところを教えてください。
齊藤：ぜんぶ本当にかわいくて…大好きなんですよ。会うたびに好きになっちゃうっていうのは、前の撮影中も思っていたんですけど、今日も色々とキュンキュンさせられることを言ってくれるんですよ。
あの：言ってないですって（笑）！
齊藤。言ったよ（笑）！ 本当にそういうところがかわいくて。ちょっとツンデレなところあるよね？ そこが“KAWAII”なって思います。
あの：なぎさちゃんも…顔もですけど、見るからにかわいいんですけど、なんかギャグセンスとかもけっこう高くて、ずっと喋っていておもしろいのが“KAWAII”ポイントだなって思います。
齊藤：嬉しい！ やった〜（笑）。
――「キュンな食感」を表現するCMのようにおふたりが最近“キュン”としたエピソードを教えてください。
あの：なぎさちゃんが急に『私のこと好き？』って聞いてきたり、そういうのが“キュン”とくるっていうか、ドキッとしちゃって。それでなんかアワワ…ってなるんですけど、その反応を見て『マジ、メロいね』とか言って、なんか遊ばれてる感じがまた“キュン”ときました。
齊藤：（あのちゃんに）『1年前よりちょっと痩せたの。どう？」って聞いたら、『え？ なんか確かに。でも1年前もそんな風に思わなかったよ』『ずっとかわいいよ』みたいに言ってくれて、『それヤバい。“キュン”』って言いました。嬉しかったです。
――「とにかくもうフルーツごくごくしたかった」というセリフのように、おふたりが今“とにかくしたいこと”を教えてください。
あの：断捨離ですね。断捨離がまだ今年できていないので、全部なくしたいというか…家も出ていきたいし、引っ越しもしたいし、みたいな。なんかスッキリしたいなって。
齊藤：スッキリね、大事だよね。私は、このあいだあのちゃんと『ご飯に行こう』って言ってたんですけどそれがお互いスケジュールが忙しかったりして実現しなかったので、今回を機にまた行きたい。
あの：確かに。しましょう！
――CM放送は春から夏に移行する季節の変わり目のタイミングですが、おふたりの“気分を切り替えるスイッチ”を教えてください。
齊藤：音楽がすごく好きなので、音楽を聴くとめちゃくちゃスイッチ入って『がんばろう』って思えるんですけど、それこそあのちゃんの曲めっちゃ聴いてて、『ハッピーラッキーチャッピー』、いま歌えるくらい好きで聴いてます。
あの：歌を歌うというか、ちょっと家とかでも『ワー』って発声したらスイッチ切り替えやすいなって思います。家でなんか適当に鼻歌でワワワ〜って歌うと『フウ〜』ってなる。切り替えられる。
――おふたりでダンスするCMですが、約1年ぶりに一緒に踊ってみた感想を教えてください。
齊藤：嬉しかったというか、なんか久しぶりの感覚。『隣にいる！』みたいな（笑）。
あの：うんうん、それはありましたね。あと、なぎさちゃんが踊ってるとこ好きなので、見られてすごい嬉しかったです。
齊藤：嬉しい。そう言ってもらえて。楽しかったです。
あの：やっぱキレが違うっていうか…すごいと思います。
齊藤：嬉しい！ じゃあその“キレ”、注目してください（笑）。どうしよう、キレてなかったら（笑）。
あの：キレキレでした（笑）。
――最後に、もものスムージーとマスカットスムージーを待ち望んでいるお客さまや、マクドナルドファンの皆さまにお二方からメッセージをお願いします。
あの：マクドナルドにとにかくフルーツ！ なスムージーが期間限定で登場します！
齊藤：毎年大好評！ ももがごろっと入った『もものスムージー』。
あの：マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使った新作『マスカットスムージー』。
齊藤：マックに甘いの飲みにこないか？
あの：5月27日 水曜日から、全国のマクドナルドでキュンな食感をお楽しみください（ハート）。
齊藤：セットドリンクでもおトクに選べます！