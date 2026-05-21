FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETを輩出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」。リアルサウンドでは、第五弾グループとしてデビューしたMORE STARの連載インタビューをスタート。メンバー全員がデビュー前にプロジェクトの次世代メンバーであるKAWAII LAB. MATES（略称：メイツ）として活動し、切磋琢磨の期間を経て、2025年12月12日の『KAWAII LAB. SESSION vol.17』でステージデビューを果たした。

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リアルサウンドでは、そんなMORE STARの“今”に迫る連続インタビューを企画（毎週木曜日更新予定）。全員インタビューに続き、ソロインタビュー Vol.8となる本稿では、ピンク色担当の森田あみに話を聞いた。

KAWAII LAB. MATESの初期メンバーとして加入した森田。芸能の経験がなく、お姉さんメンバーに囲まれたなかでの活動は、常に心細さや焦りとの戦いだった。そんな彼女は、MORE STARのメンバーとなった今、何を思うのか。KAWAII LAB.との出会いから決死の覚悟で挑んだオーディション、全ての始まりとなった＝LOVEの元メンバー 齊藤なぎさへの憧れまで、これまでの日々を振り返ってもらいながら、現在の森田に迫った。（編集部）

■=LOVE 齊藤なぎさの衝撃「こんなにかわいい人がこの世にいるんだ」

――小さい頃、どんな子だったと言われることが多いですか？

森田あみ（以下、森田）：小さいときは人見知りが激しくて。幼稚園でもひとりの子とずっと仲が良くて、それ以外の子とはあまり喋らないみたいな感じでした。3姉妹の末っ子なんですけど、ずっとお姉ちゃんについて回って、お姉ちゃんがやっていることを真似していました。

――人見知りの性格は、どこかで変わったんですか？

森田：それまで2人組で行動していたのが、小学5年生くらいのときに7人組くらいの女の子グループで行動するようになって、そのあたりから人見知りがあまりなくなりました。転校生がやってきて、仲のよい友達と頑張って話しかけに行ったら3人になって。それからその転校生の子がいろんな子を呼んでくれて、どんどん広がっていったんです。そこで、「大人数で行動するのって楽しいんだ」って思いました。

――習い事はしていましたか？

森田：幼稚園の年中くらいから小学2年生くらいまで、地元のバレエ教室みたいなところに通っていて。そのあと、小学5年生から中学1年生くらいまで、商店街にあるスクールでダンスを習っていました。どれもお姉ちゃんがやっているから「私も！」っていう感じで始めたんですけど、実際やってみたら楽しくて続けていました。でもスイミングは、1年くらいやって、結果泳げないままで辞めてしまいました（笑）。

――ほかに好きなもの、のめり込んだものはありましたか？

森田：幼稚園や小学生のときは、家に帰ったらランドセルを置いて公園に遊びに行くみたいな感じで、友達と鬼ごっことか外で遊んでいました。テレビはディズニー・チャンネルがすごく好きで。ドラマもアニメもあって、そのコンテンツをずっと観ていました。あとジブリも好きです。

――ジブリ作品のなかで特に好きな作品はどれでしょう？

森田：全部好きなんですけど、昔からずっと好きなのは『耳をすませば』です。主人公の雫ちゃんの部屋がすごく好きで。2段ベッドで下が雫ちゃんのベッド、向かい側が机になっている感じが小さいときから謎に大好きで。あと、雫ちゃんが持っていた鞄にも憧れていました。

――勉強はどうでしたか？

森田：高校受験前くらいまでは普通にできていたんですけど、そのあたりから難しくなってきて、やらなくなっていってしまいました（笑）。

――アイドルに興味を持ったきっかけは？

森田：中学1年生くらいの時に、左半身が痺れる病気になってしまって。入院して学校に2週間くらい行けなくなってしまったんですけど、久しぶりに学校に行ったら友達関係がちょっと変わっていたり、部活でも置いていかれてしまっていたりして。ちょっと落ち込んで、学校が嫌かもってなったときに、『LARME』（LARME）っていう雑誌で=LOVEの齊藤なぎささんを見つけて。「こんなにかわいい人がこの世にいるんだ」って衝撃を受けたんです。そこからどんどんコンテンツを見ていくうちに、人柄にも惹かれていったのがきっかけでした。

――齊藤さんの人柄のどんなところに惹かれたんですか？

森田：喜怒哀楽がすごくはっきりしているのと、ファンの人のことがすごく好きな方で。私は当時中学生だったんですけど、毎日インスタのDMにものすごく長文を送っていて。配信でギフトを投げたときに、「あみちゃんだ、いつもありがとう」みたいに言ってくれて。まさか覚えてくれているとは思っていなかったから、すごく嬉しくて。そのあとのオンラインお話会でも、「あみちゃん、わかるよ！」って言ってくれて。すごく努力家なところも好きでした。

――小さい頃からアイドル自体は好きだったんですか？

森田：『アイカツ!』（テレビ東京系）っていうアニメ番組がすごく好きだったので、アイドル自体は好きでした。でも、遠い存在ではないけど、違う世界の話って感じで、自分がなることは考えていませんでした。

――そこから、自分もアイドルをやってみたいと思ったのはなぜですか？

森田：なぎささんを見つけて大好きになったときに、ちょうど指原莉乃さんプロデュースの3つ目のグループ（≒JOY）のオーディションがやっていて。なぎささんにすごく元気をもらっていたから、私も苦手を克服して、人に何かを与えられる存在になれるのかなって、ちょっとした希望みたいなものを持って受けたのが最初でした。

――そのオーディションの結果はどうだったんですか？

森田：最終審査まで進んで、面接と実技もしました。その場に指原さん本人もいて、すごく緊張したことを覚えています。でも残念ながら受からなくて、めっちゃ泣いて。お母さんと一緒にホテルへ帰ったんですけど、電車のあいだも、寝ているあいだにも泣いてしまうくらいとてもショックで悔しかったです。

――そこからアイドルになりたい気持ちはどう変わりましたか？

森田：そのオーディションに落ちたら、ほかのオーディションを受けるつもりはなかったんですけど、逆に最終審査まで行って落ちたからこそ火がついちゃって。ほかも受けてみたいってなりました。お姉ちゃんには最初「どうせ書類で落ちるから大丈夫だよ」って言われて、「確かに」と思って受けに行ったんですけど（笑）、最終審査まで進んで、私が悔しがっている姿を見て、家族も応援してくれるようになりました。

――そのあとに、KAWAII LAB.と出会ったんですね。

森田：ほかのオーディションもいくつか受けたんですけど、あまりうまくいかなくて。高校生になった夏に、TikTokでFRUITS ZIPPERさんの「わたしの一番かわいいところ」の動画が流れてきたり、「すーぱーかれんたいむ」っていう曲で松本かれんちゃんを知り、「かわいすぎる！」ってなって。動画を観まくって検索していくうちにオーディションをやっていることを知りました。KAWAII LAB.は、運営の方がすごくあたたかくて、「一丸となって頑張るぞ！」っていう気持ちをめちゃくちゃ感じて。ここなら楽しく活動できそうだなと思って、オーディションを受けました。

■KAWAII LAB. MATES 初期メンバーとしてのプレッシャー

――そして、KAWAII LAB. MATESに加入して活動がスタートするわけですが、当初はどんな状況でしたか？

森田：私が入ったときは、KAWAII LAB. MATESが始動したばかりのタイミングで。その頃のメンバーは、ほとんど芸能活動の経験がある方ばかりだったんです。私と、今CUTIE STREETの真鍋凪咲ちゃんくらいしか、活動をしたことがない人がいなかったので、すごく心細く感じていました。しかも自分は当時高校1年生の15歳で、周りには20代の方が多くて。人見知りしてしまうタイプだったから、レッスンでわからないところがあっても誰にも聞けなくて。そういう心細さは、少しありました。

――その心細さはどうやって乗り越えていったんですか？

森田：もうやるしかないから、必死にしがみついていって。頑張るしかなかったです。

――メイツからどんどんデビューしていくメンバーが出てきたとき、どう感じていましたか？

森田：自分の実力がないっていうことはすぐにわかったから、「そうだよな」っていう感じで。悔しい気持ちはありましたけど、「もっと練習しないと」っていう気持ちの方が強かったです。

――メイツ時代で特に印象に残っていることは？

森田：全部なんですけど（笑）、やっぱりオーディション合宿ですね。私は、CUTIE STREETのオーディション合宿と、MORE STARのオーディション合宿の2回参加していて。

――まずCUTIE STREETのオーディション合宿を振り返ってみてどうでしたか？

森田：集まったメンバーがSNSで見ていたような方ばかりで、すごくびっくりしました。その時点でちょっと自信を失ったというか。私は経験値も少ないし、合宿が始まる前から弱気になっていたところがあったかもしれない。受からなかったときは、努力不足だっていう自覚がありましたし、もっと経験を積まないといけないなっていう感覚がありました。

――MORE STARのオーディションに臨むときは、気持ちが全然違いましたか？

森田：全然違いましたね。「絶対受かるぞ！」っていうか、「もう受かるしかないからやるしかない！」っていう感じで。高校3年生だったのでお母さんとも将来の話をすることも増えてきて。今回ダメだったら一緒にほかの将来を考えようって話していたので、もう本当にこれが最後のチャンスだっていう気持ちでした。

――気持ちの面以外でも、1回目と2回目で変わった部分はありましたか？

森田：CUTIE STREETに落ちてから1年くらい経っていたので、メイツとして積み上げてきた技術もそうですし、人前に出ることもすごく多くなり、ライブも頻繁にするようになって、度胸みたいなものがついてきていたかもしれないです。齊藤なぎささんにDMを送る側だった私が、送っていただく側になって、こんなに私のことを好きになってくれる人がいるんだって嬉しかったし、その分、倍で返さないとなって気持ちにもなって。そんな要素が自分への自信につながっていったと思います。

――2回目の合宿でいちばん大変だったことは何ですか？

森田：振り覚えが遅いのが課題でした。1日目に曲が発表されて、2日目のお昼にはもう披露みたいなスピード感についていくのが大変でした。私がメイツのなかでいちばん在籍期間が長いから、先輩みたいな立場なのに、いっぱいいっぱいになってしまって。周りを見れなくなっていることに自分で気づいたときに、「やばいな」と。

――いっぱいいっぱいの気持ちから、どうやって立て直したんですか？

森田：1日目に課題曲「スターライト・ヴァルキリー」が発表されて、次の日の振り入れだったんですけど、全く覚えられなくて。夜中にスローにして、3～4時間くらい寝ないで踊り続けていたら、踊れなかった部分がどんどん踊れるようになってきて、そこで巻き返せた感じでした。ここで覚えなかったら絶対終わりだと思ったので、できるようになるまでやり続けるしかなかったです。

――逆に合宿で楽しかったことはありますか？

森田：メンバーの新たな一面を知れたことがすごく面白かったです。あとご飯がすごく美味しくて（笑）。ご飯は合宿の癒しの時間でした。

――初期メンバーとして長くメイツにいた中で参加するプレッシャーはありましたか？

森田：どんどん新しい子が入ってきて、（山本）るしあちゃんとか、（鈴木）花梨ちゃんとか、みんなダンスをしっかり習ってきているできる子ばかりだったから、長年やっているのに追いつけなかったりで、焦る気持ちはやっぱりありました。

――合格発表で名前を呼ばれたときは、どんな気持ちでしたか？

森田：すごく安心しました。ずっとふわふわしていた心臓が落ち着いたみたいな。手応えは半々で、全部を出してやり切ったから受かるだろうっていう気持ちと、魅力的なメンバーもすごく多いしどうかな、っていう気持ちと、本当に半々でした。

――家族に合格を伝えたときの反応はどうでしたか？

森田：LINEで伝えたんですけど、パパはそのLINEを見た瞬間に泣いたって言っていて。ママはそのとき仕事中で、休憩時間に見て、「受かった！」ってなったみたいで。お姉ちゃんもすごく喜んでくれました。

■「そのままライブに出てくれたんです！」――FRUITS ZIPPER 松本かれんとの思い出

――MORE STARとして活動を始めて、特に印象に残っている出来事はありますか？

森田：「もっと、キラッと」のMV撮影が特に印象に残っています。早朝から夜まで1日かけて、すごくいろんな方が携わってできたMVだったので、「MV撮影ってこんなにたくさんの人が関わるんだ」っていうことを初めて知って。全てにおいてびっくりっていうか、初めての経験で、いちばん印象に残ったお仕事でした。

――活動のなかで、自分の成長を感じることはありますか？

森田：メイツ時代は、「デビューしないといけない」って焦りみたいなものがずっとあって。でも、デビューしてからそういう焦りがなくなり、ちゃんと楽しめるようになりました。

――メイツであることの良さってなんだと思いますか？

森田：ファンの人と一緒に成長していけるのがすごく大きくて。私のファンの方のなかに、メイツの初期の頃からずっと応援してくれている方がいるんですけど、最初の特典会で私がほとんど喋れなかった状態から、今では「あみちゃん、特典会でめっちゃ喋るようになったよね」って言ってもらえて。そういう一緒に成長を見守れるっていうところは、メイツならではの良さだなって思います。

――メイツでの時間があって良かったと思いますか？

森田：本当によかったと思います。デビューライブはすごく緊張したんですけど、メイツのときに1度Kアリーナ横浜に立たせてもらったことがあって。緊張しながらも冷静さを保てたっていう部分では、本当に全部経験しておいて良かったなって思います。いきなりデビューだったら、もう泣いちゃっていたかもしれない（笑）。

――メイツ時代含めて、先輩グループとの交流はありますか？

森田：自分から話しかけに行ければ、機会はたくさんあるんですけど、私は人見知りなタイプだから、そんなに話しかけに行けるわけでもなくて。でもCUTIE STREETの梅田みゆちゃんとはよく喋るし、ご飯とかも行ったりします。

――憧れの松本さんとの交流はありましたか？

森田：ライブの日に「シール交換しよう」って話をしていて。自分はシール帳を持ってきていたんですけど、かれんちゃんがそのとき持っていなくて。自分のシールを渡したら、手につけてそのままライブに出てくれたんです！ しかもMCでもそのことについて話してくれて、とても嬉しかったです。

――松本さんと同じピンク色担当になったことに対しては、どう思っていますか？

森田：最初にピンクって聞いたときに、もともとすごくピンクが好きだったのですごく嬉しかったんですけど、ピンク色担当の方って、個性というか自分の色を持っている方が多いなと思っていて。自分はそんなにプリプリのキャラではないから、最初は不安というか。でも、（木村）ミサさんから「あみのピンクを作ってね」って言っていただいたので、自分ならではのピンクを作ろうっていう気持ちに変わりました。

――MORE STARのメンバー同士でいるときの雰囲気はどうですか？

森田：学校みたいな感じかもしれない（笑）。たわいもない話でずっと盛り上がって、わちゃわちゃしていて。どんな長い撮影でもみんなずっと元気で、車のなかでもずっとうるさい感じです。

――MORE STARってどんなグループだと思いますか？

森田：いい意味でみんなまだ子どもだから、“子どもならではの明るさ”みたいなものがすごく取り柄だなって思っていて。一緒の空間にいるだけですごく元気になれるので、そういうパワーを持っているグループだと思います。

――グループのなかで、森田さん自身の強みやキャラクターはどんなものだと思いますか？

森田：自分で言うのは恥ずかしいんですけど、メンバーから「天然だね」ってすごい言われて。いい意味で、その場を和ませてくれるよねって言ってもらえるから、それが強みなのかなって認識し始めています。

――メンバーから刺激を受けることはありますか？

森田：すごくあります。私は直感型で、何も考えずに行動しちゃうことが結構あって。でも水色担当の高梨ゆなちゃんは、すごくいろいろ考えて行動するタイプなんです。SNSの使い方とかもそうだし、指輪の向きとかにも気を使って直したりとか、そういうところがすごく素敵だし、私も気をつけないとなって思います。ミントグリーン担当の鈴木花梨ちゃんも、オンライン特典会のときにチェキの角度とか比率とかを考えてこだわっているのを見て、「プロだな」って思ったり。すごく刺激になっています。

――逆に、今の自分に足りない、ここを伸ばしたいという部分はありますか？

森田：パフォーマンス面では、速い曲になると振り付けが丁寧じゃなくなっちゃったり、雑になっちゃったりするのと、ライブで一つひとつのフレーズを大切にすることは課題だなって思っています。私はキャパが小さくて、考えることが増えれば増えるほどひとつのことしか考えられなくなっちゃうから、キャパはもっと増やしたいなって。歌もダンスも、もっとニュアンスをつけて、表現できるようにしたいなって思います。

――アイドル活動を通してお客さんに伝えたいことは？

森田：「明日も頑張るか！」って思ってもらえる、元気みたいなものが届けられたらいいなって。私もなぎささんから元気をもらって、ここまで来たので。

――個人としての夢、グループとしての夢を聞かせてください。

森田：私は、メイクとか自分磨きをするのがすごく好きで。メイツのときからずっとそういう研究をしていたので、いつか自分のスタイルブックを出すのが夢です。女の子に、「私もあみちゃんみたいになりたい」と思ってもらえるような存在になりたい。あと『LARME』がすごく好きで、齊藤なぎささんを見つけた雑誌でもあるから、いつか専属モデルをさせていただくのも夢のひとつです。いつかなぎささんとお会いしたいし、共演したい。実現したら、めっちゃ泣いちゃうと思います。

グループとしては、国民的アイドルグループになりたい。お年寄りから子どもまで、老若男女に愛されるグループになること。最終的には世界にも進出できるくらいの大きなグループになれたらなって思っています。

――どんな会場でライブしてみたいですか？

森田：Kアリーナ横浜は私たちにとってデビューした会場でもあるし、すごく思い入れがあるので、いつか単独公演できるくらい大きくなれたらいいなって思います。7月7日には豊洲PITで1stワンマンライブを行うんですが、「MORE STAR、これから来るぞ！」っていう勢いを見せたいし、明日からも応援したいなって思ってもらえるようなライブにしたい。メイツのときよりすごく成長したじゃんって思ってもらえるようなライブにしたいです。

（文・取材＝西澤裕郎）