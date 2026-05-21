デジタルバンク「みんなの銀行」、エンプロイーサクセス部の海津です。新卒採用を担当しています。

「会社の紹介スライドを眺めているより、一行のコードに触れた方が、僕らの“本気”は伝わるはずだ」

これは、私たちのエンジニアの一言です。この想いからデジタルバンクの「開発現場のリアルなコードに触れる」インターンシップが生まれました。当然、実現には「銀行のセキュリティ」という分厚い壁が立ちはだかります。

なぜ私たちは、あえてその困難な挑戦に踏み切ったのか。本記事では、企画者であるエンジニアの川畑との対談を通じ、参加満足度4.9を記録したインターンシップの舞台裏と、私たちのカルチャーをお話しします。

「GitLabで実際のコードを」。デジタルバンクにしかできないインターンを求めて

海津（採用担当）：川畑さん、今回の27卒向けエンジニアインターン、本当にお疲れ様でした！ 終わってみれば、参加満足度が5点満点中「4.9」という数字で。採用担当としても「やってよかった」と心から思える内容でした。

川畑（エンジニア）：数字を聞いた時は、正直驚きましたし、やってよかったと心から思えました。でも企画を始めた当初は「本当にこれ、実現できるのかな？」という不安の方が大きかったですよね。

海津：今回のインターンの目玉はなんといっても「GitLabを使って、実際のコードを触り、課題解決をする」というハンズオン形式でした。これ、さらっと言っていますが、銀行としてはかなり思い切った挑戦だったんですよね。

川畑：そうですね。実は、昨年度までのインターンでは、みんなの銀行の開発や技術について紹介したり、ホワイトボードを使ってワークをするような内容で実施していました。でも、運営側として関わりながら、「もし自分が学生だったら、これでみんなの銀行の面白さが100%伝わるだろうか？」と考えたんです。

海津：企画ミーティングの中でも「みんなの銀行の魅力を最大限伝えながら、技術者として面白いと思えるものにしたい」を強くおっしゃっていましたね。川畑さんの「学生には“技術者”として向き合いたい」というこだわりが、今回の企画の原点でした。

川畑：ええ。学生の皆さんは、一人の「技術者」として就職活動をしています。それなら私たちも彼らを「学生」としてではなく、「一人のエンジニア」として迎え入れるべきだと思ったんです。

会社の紹介スライドを眺めているよりも、実際に私たちが日々向き合っているコードを見て、触って、その複雑さや面白さを肌で感じてもらう。それこそが、何よりの会社紹介になるはずだと考えました。

銀行の「セキュリティ」という壁を、どう越えたのか

海津：とはいえ、私たちはデジタルバンクですが、れっきとした「銀行」です。外部の方に開発環境を触ってもらうには、セキュリティやインフラの調整など、越えなければならないハードルが山積みでした。

川畑：まさにそこが一番の苦労ポイントでした。まずはCIO（Chief Information Officer：最高情報責任者）の宮本さんへの企画提案から始まり、その後、セキュリティ部門やクラウドチームに相談に行きましたが、当然「どうやって安全性を担保するのか？」という議論になります。

でも、みんなの銀行の素晴らしいところは、頭ごなしに「ダメ」と言われるのではなく、「どうすれば実現できるか」を一緒に考えてくれる組織カルチャーがあることでした。

海津：部署を跨いだ連携、すごかったですよね。各部署の担当者が「学生に良い体験をさせたい、みんなの銀行のファンになってほしい」という想いに共感してくれて。採用担当としても本当に感謝しかありません。

川畑：そうなんです。実はこの「調整」のプロセスこそ、デジタルバンクのエンジニアのリアルなんですよ。

ただコードを書くだけが私たちの仕事ではなくて、セキュリティ部門やビジネス部門とコミュニケーションを取り合いながら、安全で新しい価値を創っていく。今回の企画を進める中で、私自身も改めて「みんなの銀行らしい開発の進め方」を再確認した気がします。

海津：現場に近い環境を再現するために、イシュー（課題）の作り込みにもこだわっていましたよね。

川畑：はい。簡単すぎても面白くないし、難しすぎて手が止まってもいけない。実際の業務で発生しそうな不具合や機能改善をベースに、チームで議論しないと解決できない絶妙なラインを攻めました。「個人のスキル」ではなく「チーム開発の経験」を持ち帰ってほしかったので、そこは妥協したくなかった点です。

「イシューが足りない！」福岡と東京を繋いだ当日の冷や汗ハプニング

海津：第一回目は、みんなの銀行の東京オフィスで開催しましたが、福岡オフィス勤務の川畑さんは現地に来られず……。でも、一日中Teamsを繋ぎっぱなしにして、ずっと見守ってくれていましたよね。

川畑：画面越しですが、学生の皆さんが楽しそうにコードを書いている姿を見た時は、本当に感慨深かったです。何かハプニングがあればいつでも福岡オフィスからサポートできるよう、一日中Teamsを繋ぎっぱなしにして、皆さんの様子を笑顔で見守っていました。

開始早々、皆さん無言でカタカタとコードを書き始めて。「これはすごいことになりそうだ」と予感はしていたんですが……。

海津：そのTeams越しに、川畑さんが「汗をかいた」瞬間がありましたよね。

川畑：そうなんです！ 参加してくれた学生の皆さんのスキルが想像以上に高すぎて、準備していた課題（イシュー）がどんどん消化されていって……。「このままだと、2日目の途中でやることがなくなるかも！」と、内心焦りました（笑）。

海津：当日運営してくれていたエンジニアのメンターから、「海津さん、イシューが足りなくなるかもしれないです！」と言われた時は、内心焦りながら川畑さんへ連絡しました。現場も、嬉しい悲鳴に包まれましたね。

川畑：インターンを回してくれている裏側で、急遽、追加のイシューを練り直しまして。「もっと歯ごたえのある課題を！」と、急いで作成したのは、今となっては良い思い出です。でも、それだけ本気で取り組んでくれたことが、何より嬉しかったです。

海津：まさに「嬉しい悲鳴」でした。川畑さんが、驚くほどの速さで新しい課題を切り出してくれたおかげで、学生の皆さんも最後まで飽きることなく、熱中して取り組んでくれました。

満足度4.9。そして「次世代」への期待

海津：終わってみれば、参加満足度は4.9／5.0点という、とても嬉しい結果でしたね！

川畑：その数字は、準備の苦労がすべて報われる思いでした。さらに、海津さんから「インターンをきっかけに、銀行での開発の仕事に大きな可能性を感じた、という学生さんがたくさんいる」と聞いたんです。それを知った時は、本当にやって良かったと心から思いましたね。

私は今、バックエンドのグループマネージャーをしていますが、今回のインターンを通じて、学生の皆さんが、自分たちの手で「これからの銀行」を創っていく面白さや、その可能性の一端を感じてくれていたら、それ以上に嬉しいことはありません。

※この記事は、みんなの銀行公式ブログ「note」からの転載です。

最新情報やサービス詳細は、みんなの銀行公式サイトをご確認ください。

公式サイト：https://www.minna-no-ginko.com/

(執筆者: みんなの銀行)