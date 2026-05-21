【風、薫る 第40回あらすじ】千佳子が打ち明けた本心とは りんは意外な事実知る
【モデルプレス＝2026/05/21】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第40話が、5月22日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上愛）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。
思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知り…一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていた。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第40話／5月22日（金）放送
千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上愛）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。
思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知り…一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていた。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】