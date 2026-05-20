『葬送のフリーレン』原作公式アカウントが5月18日に投稿したポストが大バズりを見せた。

【画像】『葬送のフリーレン』言葉はなくとも……伝わるよね。

投稿されたのは、ヒンメルが拳を握りしめ、歯を食いしばって殴りかかろうとする場面カットを4枚同一構図で並べた“激怒”ポスト。これは前日の5月17日に『デュエル・マスターズ プレイス』の公式Xが、同作とのコラボ開催を発表しているのだが、コラボスキンとして実装されるのはフリーレン、フェルン、シュタルク、アウラ、レヴォルテの5キャラクター。勇者パーティーの中心人物であるはずのヒンメルが選から漏れていたのだ。

発表翌日のヒンメル激怒カット連投は、「ヒンメル本人が抗議しているかのよう」「公式の自虐がうますぎる」とファンの間で受け止められ、大きな話題を呼ぶ結果となった。

5月28日のメンテナンス終了後から開催される本コラボでは、前述の5キャラクターがそれぞれ「時の法皇 ミラダンテⅫ」「龍装艦 チェンジザ／六奇怪の四 ～土を割る逆瀧～」「アイアン・マンハッタン」「卍 デ・スザーク 卍」「ドルツヴァイ・アステリオ」というデュエマ屈指の人気カードに紐づけられる、ファン垂涎の構成だ。同日には「コラボデッキビルダー」もリリースされる。

『葬送のフリーレン』はゲームコラボの多さでも知られる作品である。直近では『パズル＆ドラゴンズ』が2026年2～3月に初コラボを開催し、魔法「ゾルトラーク」をフリーレンのスキルの音声に落とし込んで話題に。

さらに遡れば、『モンスターストライク』『LINEレンジャー』『PUBGモバイル』『荒野行動』『ガーディアンテイルズ』『ユニゾンリーグ』『第五人格』『Shadowverse: Worlds Beyond』『俺だけレベルアップな件：ARISE』など、ジャンルを問わず幅広く展開されてきた。なお、ここで挙げたコラボの大半はすでに開催を終了しているため、現在プレイ可能なものは一部に限られる点には注意したい。

『デュエル・マスターズ プレイス』ユーザーはもちろん、これまでのコラボを追ってきたファンにとっても、見逃せない一手となりそうだ。

（文=リアルサウンド ブック編集部）