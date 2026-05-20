Snow Man阿部亮平、特大名刺に驚き＆喜び 挑戦する人へアドバイスも「選択肢がより増える方を選択するのがいいんじゃないかな」
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が20日、都内で行われた『ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会』に登壇した。アンバサダー就任を記念した特大名刺に驚きの表情を見せた。
【写真】笑顔でお手振り！スーツ姿で爽やかに登場した阿部亮平
阿部はこの日、日本最大級の士業グループであるベンチャーサポートグループ（全国61拠点）の中核を担うベンチャーサポート税理士法人の「ベンチャーサポートアンバサダー」に就任。ベンチャーサポートが2025年よりブランドメッセージに「日本を、起業先進国へ。」を掲げるなかで、すでに活躍している起業家のみならず、起業に挑戦する人々を社会全体で支え、後押しするパートナーを体現する存在として、阿部が「ベンチャーサポートアンバサダー」として起用された。
阿部は、スーツをスマートに着こなし、メンバーカラーの緑色のネクタイを締めて登場。アンバサダー就任を記念し、ベンチャーサポート税理士法人の税理士・五味孝文氏から特大名刺が授与されると、その大きさに驚きながらも「まずはこの名刺が入る名刺入れを買うところからスタートしようかな」と笑顔を見せた。
「アイドルは名刺を持ち歩く機会もないので、リアルな…リアルじゃないけど名刺をいただくことができてうれしく思います」と自身の名前入りの名刺に喜びをにじませた阿部は、両手で大きな名刺を渡す練習をするほほ笑ましい一幕も。
また身近な人が企業など人生の挑戦をするとしたら、どんなアドバイスを送るか聞かれると、「人生って選択の連続になっていると思っていて、迷っている選択肢があったとしたら、なりたい自分を想像する、そこから逆算する。あとは将来の選択肢がより増える方を選択するのがいいんじゃないかなって僕ならアドバイスするかな」とまっすぐに語った。
さらに挑戦への不安については、「新しいことを始めるに当たっては、そういう感情がつきものだと思うんですけど、みんなそうで。大成功した方も偉人の方もみんな絶対そういう時期があると思うので、正常な反応なんだなっていうのをしっかり理解した上で、新しい挑戦を楽しんでほしいなと思います」とエール。
また「周囲に新しいチャレンジでキラキラしている人が多いのでは？」と聞かれると、「アイドルという職業はとても特殊で、いろんなことに挑戦させていただいておりますので、キラキラするかなと思います」と輝く笑顔で答えていた。
阿部が出演する新CMは、きょう20日から放送。25日からは屋外広告も掲示される。
【写真】笑顔でお手振り！スーツ姿で爽やかに登場した阿部亮平
阿部はこの日、日本最大級の士業グループであるベンチャーサポートグループ（全国61拠点）の中核を担うベンチャーサポート税理士法人の「ベンチャーサポートアンバサダー」に就任。ベンチャーサポートが2025年よりブランドメッセージに「日本を、起業先進国へ。」を掲げるなかで、すでに活躍している起業家のみならず、起業に挑戦する人々を社会全体で支え、後押しするパートナーを体現する存在として、阿部が「ベンチャーサポートアンバサダー」として起用された。
「アイドルは名刺を持ち歩く機会もないので、リアルな…リアルじゃないけど名刺をいただくことができてうれしく思います」と自身の名前入りの名刺に喜びをにじませた阿部は、両手で大きな名刺を渡す練習をするほほ笑ましい一幕も。
また身近な人が企業など人生の挑戦をするとしたら、どんなアドバイスを送るか聞かれると、「人生って選択の連続になっていると思っていて、迷っている選択肢があったとしたら、なりたい自分を想像する、そこから逆算する。あとは将来の選択肢がより増える方を選択するのがいいんじゃないかなって僕ならアドバイスするかな」とまっすぐに語った。
さらに挑戦への不安については、「新しいことを始めるに当たっては、そういう感情がつきものだと思うんですけど、みんなそうで。大成功した方も偉人の方もみんな絶対そういう時期があると思うので、正常な反応なんだなっていうのをしっかり理解した上で、新しい挑戦を楽しんでほしいなと思います」とエール。
また「周囲に新しいチャレンジでキラキラしている人が多いのでは？」と聞かれると、「アイドルという職業はとても特殊で、いろんなことに挑戦させていただいておりますので、キラキラするかなと思います」と輝く笑顔で答えていた。
阿部が出演する新CMは、きょう20日から放送。25日からは屋外広告も掲示される。