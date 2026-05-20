１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円０７銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６２銭前後と同５０銭程度のユーロ安・円高だった。



米国とイランの戦闘終結とホルムズ海峡再開に向けた協議が難航していることを背景に、米原油先物相場が高止まりしていることからインフレ懸念や米利上げ観測が強まりやすく、米長期金利の上昇がドル買いにつながった。ベッセント米財務長官がＳＮＳに「円⁠相場の過度な変動は望ましくない」との考えを投稿すると円買いで反応する場面もあったが、米金利の先高観からすぐに反発。米長期金利が４．６８％と約１年４カ月ぶりの高水準をつけると、ドル円相場は一時１５９円２５銭まで上伸した。ただ、片山さつき財務相が主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議終了後に記者団に対して「日本の為替に対する姿勢は理解されたと考えている」などと述べると、介入警戒感から上値が重くなった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０５ドル前後と前日と比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS