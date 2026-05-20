Netflixシリーズ『ソウルメイト』が、配信リリースを開始した。本作は、ベルリン、ソウル、そして東京という3つの都市を舞台に、10年という歳月のなかで交錯する2人の青年の生き方を描いたもの。主演を務めるのは、多くの作品に出演経験がある実力派の磯村勇斗と、韓国のトップスターであり俳優としても目覚ましい活躍を見せているオク・テギョン（2PM）。

参考：磯村勇斗とオク・テギョンの運命的な10年 Netflixシリーズ『ソウルメイト』主題歌入り予告

しかし、いまのところ本作に対する評価は割れている。俳優と映像、音楽などの部分で支持する声がある一方で、マイノリティの表象やプロットの構造に対しては批判的な意見も出てきているのだ。ここでは、本作が内包する魅力と、同時に生まれてしまった懸念される点について、多角的な視点から考えていきたい。

物語の中心にあるのは、意図せず親友の人生を壊してしまった鳴滝琉（磯村勇斗）と、ドイツの教会で彼を救い上げたボクサーのファン・ヨハン（オク・テギョン）との間に結ばれる精神的な連帯だ。それは単なる友情と呼ぶにはあまりに重く、かといって既存の恋愛に当てはめることも回避されている。いわば、“魂の伴侶（ソウルメイト）”としての関係性である。監督・脚本を務めた橋爪駿輝は、繊細な光の演出や、ミュージックビデオ風の演出によって、新しい“愛のかたち”をスタイリッシュに描こうとする。

ファン・ヨハンを演じるオク・テギョンは、日韓のエンターテインメント界で活躍するスターである。アイドルグループ「2PM」のメンバーとして、日本においても大きな人気を獲得してきた。近年ではドラマ『ヴィンチェンツォ』や、映画『グランメゾン・パリ』（2024年）への出演など、俳優として国際的な実力を見せている。そうした大スターが、劇中で那須や町田駅周辺に現れるところは楽しい。対して、受け身の演技も多い難しい役柄である鳴滝琉を演じる磯村勇斗は、その繊細で自然な演技力を活かし、過去の罪の意識に囚われ揺れ動く青年の内面を見事に表現している。

ここで興味深いのは、この2人の使い方が、日本と韓国における若い俳優が体現する理想の男性像のギャップを象徴的なかたちで視覚化している点だ。もちろん多くの例外はあるものの、伝統的に韓国の恋愛ドラマやエンターテインメントにおいて希求されるのは、さながら騎士や王子様のようにパートナーを命がけで守り抜くタイプの男性性である。一方で、日本の映画やドラマが好んで描いてきた理想像は、今回の琉に代表されるように、優しく相手に寄り添い、同時に自分自身も内面に深い繊細さや傷つきやすさを抱えているような、ある種の弱さというリアリズムが求められる。

物語が進み、彼らが学生から社会人へと成長するにつれて、そこで描かれる絆は変容を遂げていく。琉の幼なじみである東雲澄子（橋本愛）が加わり、生まれてくる彼女の子どもをも含めた共同生活が始まることで、彼らは一種の疑似家族とも呼べる関係性を築いていく。それは、従来の婚姻制度でもなく、血のつながりによる関係性でもない。しかし、だからこそ彼らの作る小さな共同体には、新たな可能性が存在するといえよう。その軽やかで自由な精神のあり方は、観客に対して、われわれが生きる閉塞的な現実を突破するような、「オルタナティブ」な希望を予感させる。

一方で、その関係性こそが、本作が批判にさらされるポイントともなっている。劇中の2人は強くお互いを求め合いながらも、肉体関係に及ぶことはなく、かといって自身に性的な欲求が生まれないことについて、お互いが戸惑ったり自覚したりする要素は希薄だ。この描かれない空白が、本作に対して「クィア・ベイティング」ではないかと見られる原因となっている。

ここでいうクィア・ベイティングとは、映画やドラマなどの作品において、セクシャル・マイノリティのような親密さをプロモーションや演出で匂わせ、特定のファン層の関心を惹きつけながらも、実際の劇中では彼らのセクシュアリティや関係性を明確に描くことを意図的に避ける商業的な手法を指す言葉である。橋爪監督や制作側が想定していたのが、既存のカテゴリーにはまらない“多義的”な愛情であったことは疑いようがない。しかしその曖昧さが、現実のマイノリティが直面する事態や必然的な感情や行動を描くことを避けた、“逃げ”だと感じる観客もいる。

とくに日本においては、海外の明確なゲイ映画を国内で宣伝する際、ポスターや予告編などから性的なニュアンスを削ぎ落とす措置が取られてきた事実がある。こうした風潮に対して当事者たちは、自分たちの欲望やセックスを含めた関係性そのものが社会から否定されているという疎外感を抱く場合がある。

実際、劇中で琉のアイスホッケーチームの仲間であった及川新（水上恒司）が、明確にゲイとして琉にアプローチしているのに対し、琉は最後まで観客に対しても新に対しても、はっきりとした答えを出さないままでいる。多様な人々の新たな生き方や関係性を肯定するはずの作品が、結果として当事者たちに疎外感を与えてしまったのだとしたら、それは作品の足場そのものを根底から揺るがしかねない。既存の枠組みに囚われない関係性を描くのであれば、どうとでも認識できるような多義的なものとして描くのではなく、むしろ一つの具体的な関係性を提示するべきだったのではないだろうか。

本作が目指したものが、“軽やかな自由”であったとするならば、彼らを取り巻く世界の描写もまた、軽い領域で済ましておくべきであったのかもしれない。だが実際に描かれているのは、アウティングや病、事故といった重苦しい悲劇の連続である。この両極は、視聴者に対して新時代の軽やかさとして機能するよりも、人間の内面描写が劇的なストーリーに追いついていないという印象に着地させてしまう部分がある。

とはいえ、本作『ソウルメイト』のような、日韓のキャストやクリエイターが協力し合う合同的な作品が増え続けている現象自体は素晴らしい試みである。日本の映像産業はマイノリティ描写において発展途上であり、表現の倫理性とエンターテインメントのバランスの取り方に慣れていない部分があるのも確かだ。だからこそこれからは、慎重になるべき点に細心の注意を払いながらも、既存のハリウッドや西洋の映画祭などの基準にはない、アジア発の新しいジャンルやエモーショナルな物語を生み出せる伸び代がある。この評価が分かれた一作が、そんな大きな希望を垣間見せてくれるのは確かなところだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））