ドラマ『サレタ側の復讐』主演の水崎綾女、『週プレ』で圧倒的な肉体美を披露

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

水崎綾女が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！

水崎綾女 ©アンディ・チャオ／集英社

【プロフィール】

水崎綾女（みさき・あやめ）

1989年4月26日生まれ 兵庫県出身 身長163cm 血液型＝B型 趣味＝歌うこと、麻雀

2004年、「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」特別賞の受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、グラビアアイドルや俳優として活躍。現在放送中のドラマ『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』（テレビ東京系、毎週水曜25：00 ～）に、トリプル主演のひとりとして岸本奈津子役で出演中。

公式X【@ayame0426】

公式Instagram【@misakiayame】

今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】水崎綾女写真集「濡れた月～wet moon～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】水崎綾女写真集「濡れた月～wet moon～」©アンディ・チャオ／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！