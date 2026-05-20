「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

耳に届く声援は、これまで以上に力強かった。憧れと涙が眠るグラウンド。「名前を呼んでくれる声もすごい聞こえました」。岡山市出身の阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（筑波大）が故郷に錦を飾った。

藤川監督の心遣いもあり、恩返しの舞台に立った。「１番・中堅」で１５日に再昇格後初出場。初回、いきなり起用に応えた。金丸に対してカウント１−１から甘く入ったスライダーに反応。鋭い打球は三塁・高橋周のグラブをはじき左翼線へ。快足ルーキーは一気に二塁へ達し、その後、佐藤輝の適時打で先制ホームを踏んだ。「緊張もあったんですけど、積極的に振れて、しっかり捉えられた」と安堵（あんど）。「先頭としての役目を果たせたのは、すごい良かった」とうなずいた。

マスカットスタジアムは実家の最寄り駅から１駅。少年野球チームで招待され、小学１年時から毎年、倉敷開催の阪神戦を観戦した。岡山一宮３年夏の県大会２回戦で敗れて以来の凱旋。なじみ深い球場で今度は地元のヒーローとなった。「ここで終わりじゃなく、今後につながるように」。特別な一打から、さらなる飛躍を果たす。