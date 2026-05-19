俳優のキアヌ・リーブスが、ストップモーション・アニメーション作品「HIDARI」で主演声優を務める。川村真司氏によるバイラル短編を基にした、江戸時代の名工・左甚五郎を描くアクション・ファンタジーだ。



【写真】ミュージシャンの一面も…ギターを演奏するキアヌ・リーブス

2023年に公開されたコンセプト短編を拡張する本作は、江戸城再建をめぐる秘密を隠そうとする勢力に裏切られた甚五郎が、父のような存在や許嫁、さらに右腕を失ったのち、自ら設計した義手を武器に復讐へと向かう姿を追う。



キアヌは声明で、「『HIDARI』のビジョンには本当にワクワクしている。コンセプトから脚本に至るまで、このチームは本当に特別なものを作り上げた」とコメント。「素晴らしい映画になる要素がすべて揃っているし、参加できるのが楽しみだ。この作品は世界中の観客に特別なものを届ける可能性を秘めていると思う」と期待を寄せた。



なお、オリジナルの短編は公開以来YouTubeで約500万回の再生を記録している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）