5月17日、女優・のんがInstagramを更新し、近影を投稿した。そこでの激変したビジュアルが注目を集めている。

のんは、ベージュのセットアップを着用し、イタリアの高級ブランド「FENDI」のバッグを持った写真を投稿。《エレガントなシルエットにフリルが重なって、可愛い欲をくすぐられます》とつづった。

キリッとした表情でカメラを見つめる、のんの姿に魅了されるファンも少なくない。一方で、Instagramのコメント欄では

《能年ちゃんは黒髪やナチュラルメイクに似合うと個人的に思います》

《気合の入り方が凄いのかなあ》

《化粧の仕方なのでしょうか? 別人みたいですね》

など、困惑する声も見受けられた。

「投稿された写真ののんさんは、髪のツヤが強調されて濡れたように見え、前髪を分けたセットでした。またアイラインやリップは少し暗めで、“クール激変メイク”になっていたのです。のんさんは、前髪を下ろしたボブ気味のヘアスタイルと、ナチュラルメイクがおなじみなので、ふだんとギャップを感じる人もいたのでしょう」（芸能担当記者）

のんは、本名である「能年玲奈」名義で活動し、2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』のヒロイン役で大ブレイクを果たす。その後、当時所属していた事務所からの独立をめぐる騒動を経て、現在の芸名である「のん」として活動してきた。しかし、少し前からその“名前”に注目が集まっている。

「独立後、XやInstagramのプロフィール欄では『のん』と記されていたのですが、3月ごろに『本名:能年玲奈』と表記されるようになったのです。本名を併記する理由に関して、のんさんサイドから詳細な説明はありません。

しかし、のんさんは1月期の連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）に出演したり、5月24日のバラエティ番組『愛と知識とのんとノブ』（TBS系）で、千鳥のノブさんとMCを務めることが決まったりなど、地上波テレビでの露出を増やしています。一時は見る機会が減った時期もあったため、本名“解禁”と合わせて、のんさんの“復活”を喜ぶ向きも多いのです」（同前）

女優として仕事の幅を広げる一方、これまでのイメージに変化が見られつつある。

「これまで、のんさんはSNSでボーイッシュな服装を披露するなど、自然体の姿が認知されていました。それが、2025年10月の『第38回東京国際映画祭』では、濃いブラウンのチューブトップで、胸元があらわになった大胆なドレス姿を披露し、話題になりました。Instagramでも、肩が見える衣装や、やや濃いめのメイクなど、大人びた姿を見せることが増えています。かつての親しみやすいイメージから、“クール系”に転換しようとしている様子がうかがえます」（同前）

女優として、さらにステップアップした姿を見せてくれることだろう。