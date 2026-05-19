新潟県出身の歌手・小林幸子が１９日、同県長岡市の山古志地区にある「小林幸子田」で、山古志小学校の児童らとともに恒例となった田植えを行った。また、故郷の農業支援のために立ち上げた「幸せプロジェクト」とセブン−イレブン、東京農業大学がタッグ。地方創生への新プロジェクトも始動した。

２年ぶりとなった「小林幸子田」での田植えに「やっぱりうれしい。本当に親戚のところへ帰ってきた気がします」と笑顔で語った。０４年の新潟県中越地震で被災した故郷を盛り上げるため、０６年から同地での米作りを開始。２０年以上の年月を積み重ね「第二のふるさとは、ここだと思っている」と山古志への思いを強くしてきた。

これまで、山古志小学校の児童と田植えや稲刈り、脱穀などをやってきたが、現在の在校生は６年生５人のみで、同小学校の今後は不透明な状況。児童たちの「天神囃子（祝いの歌）」を聞き「もしかしたら、もう聞くことがなくなってしまうとしたら寂しい」と時代の流れを痛感しつつ「この山古志小学校を誇りに思って巣立ってほしい」とエールも送った。

「幸せプロジェクト」とセブン−イレブン、東京農業大学が共同で、探求教育プログラムもスタート。新潟県内の中高生からアイデアを募り、来年３月には新開発のおにぎりが、新潟などのセブン−イレブンの店頭に並ぶ予定だ。

最近は「長いものには巻かれろ」ではなく「“若い者には巻かれろ”という言葉がすごく好き」と話す小林。新プロジェクトにも「若い者に巻かれたら、どんな（おにぎりの）具が出てくるのか。すごい楽しみ」と大きな期待を懸けていた。