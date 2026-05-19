レキシが10月より＜レキシ アコースティックツアー2026＞を開催することが決定した。

同アコースティックツアーは、10月30日の広島・BLUE LIVE HIROSHIMAを皮切りに、12月16日の東京・昭和女子大学 人見記念講堂まで全国８都市10公演を巡るもの。チケットなど詳細は後日発表される予定だ。

レキシは、本日5月19日より“オシャレキシ”こと上原ひろみとのコラボレーションツアー＜レキシ vs オシャレキシ TOUR 2026 〜RETURN OF OSHAREKISHI〜＞をスタートさせる。そして2026年後半は、オシャレとはまた違ったレキシの魅力をアコースティック編成で楽しむことができる。

■＜レキシ アコースティックツアー 2026＞

10月30日(金) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

11月04日(水) 東京・Zepp DiverCity

11月06日(金) 宮城・SENDAI GIGS

11月10日(火) 愛知・Zepp Nagoya

11月13日(金) 北海道・Zepp Sapporo

11月17日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

11月19日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

11月25日(水) 大阪・Zepp Namba OSAKA

11月27日(金) 大阪・Zepp Namba OSAKA

12月16日(水) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂

※その他詳細は後日発表

■＜レキシ vs オシャレキシ TOUR 2026 〜RETURN OF OSHAREKISHI〜＞

5月19日(火) 北海道・札幌市教育文化会館

open17:30 / start18:30

（問）WESS info@wess.co.jp

5月21日(木) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

（問）キョードー東北 022-217-7788

5月24日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

open16:00 / start17:00

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

5月27日(水) 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

open17:15 / start18:15

（問）サンデーフォークプロモーション(名古屋) 052-320-9100

5月31日(日) 福岡・福岡サンパレス

open16:00 / start17:00

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

6月03日(水) 広島・上野学園ホール (広島県立文化芸術ホール)

open17:30 / start18:30

（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

6月05日(金) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

open17:15 / start18:15

（問）サンデーフォークプロモーション(静岡) 054-284-9999

6月08日(月) 東京・東京国際フォーラム ホールA

open17:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

6月11日(木) 大阪・オリックス劇場

open17:30 / start18:30

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

6月15日(月) 東京・SGC HALL ARIAKE

open17:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

※全10公演

※開場・開演時刻につきましては予定となっており、変更になる場合がございます。

▼BAND MEMBER

Keyboard：元気出せ！遣唐使 (渡 和久)

Guitar：健介さん格さん (奥田健介 from NONA REEVES)

Bass：御恩と奉公と正人 (鈴木正人)

Drums：蹴鞠Chang (玉田豊夢)

Sax & Flute：TAKE島流し (武嶋 聡)

Trumpet：MC輔大夫 (佐瀬悠輔)

▼チケット

全席指定：11,900 円(税込)

■イベント出演情報

●＜YATSUI FESTIVAL! 2026＞

6月20日(土) 東京都 ※後日発表

※会場 / 時間は後日発表

●＜松江城天守国宝10周年記念事業 エフエム山陰開局40周年記念 浜崎貴司GACHIスペシャル in 国宝松江城2026＞

7月04日(土) 島根・国宝松江城 二之丸下の段特設ステージ

出演：浜崎貴司 / 奥田民生 / トータス松本 / のん / レキシ

●＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE” -Dig the Deep Vol.5-＞

8月20日(木) 愛知・Zepp Nagoya

出演：Kroi / レキシ

●＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞

8月30日(日) 山梨・山中湖交流プラザ きらら

※レキシ vs オシャレキシでの出演