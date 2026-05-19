フリーアナウンサーの望月理恵さん（54）が19日までに、インスタグラムを更新。清潔感あふれるミニのゴルフウェア姿を披露しました。



【写真】ミニのゴルフウェア姿で「綺麗な脚」と注目を集めた望月理恵さん

番組の収録で訪れたという「グランフィールズCC」（静岡県三島市）で、ゴルフを満喫した様子の望月さん。「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！」の書き出しに、クラブハウスでの全身ショット、華麗にティーショットに臨む姿と、コースの風景動画を添付。「富士山や駿河湾を望むことができる絶景！さらには日本庭園のような美しいコース設計！！その場にいるだけで気持ちのいいゴルフ場でした そう、ご飯も美味しかったです」と、興奮気味につづりました。



また、着用したゴルフウェアにも言及し、「ベージュのセットアップ タオル地なんですが、カジュアルになりすぎず 上品でしかも動きやすかったです」と、メーカーのタグを付けて大絶賛しています。



SNSユーザーからは



「いつもキレイ」

「綺麗な脚だなぁ」

「モデルさんかと思いました」

「スタイル良くてその美貌と若さ」

「え！？脚綺麗すぎ AIかと思った」



など、称賛の声が多数寄せられ、9000件を超える「いいね」が集まっています。



望月さんは1972年、兵庫県明石市生まれ。神戸山手女子短期大学卒。一般企業を経てTBS系「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターでデビュー。同番組で共演していた板東英二さんの事務所に所属した後、1997年に芸能事務所「セント・フォース」へ移籍。2004年から日本テレビ系「ズームイン！！サタデー」の司会を務め、一躍人気者に。2021年に「セント・フォース」の取締役に就任。趣味はゴルフ、テニス、料理（特にパン作り）。アロマテラピーアドバイザー、エシカル・コンシェルジュ、ジュエルフルーツクリエイター、ジュニアベジタブル＆フルーツマイスター、フードコーディネーター、防災士、食生活アドバイザーと多くの資格を所持しています。