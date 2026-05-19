志尊淳、“ピクニックデート”写真公開「お似合いの2人」「キュンキュン」
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の公式インスタグラムが、19日までに更新され、キム・ミンソク／青木照（志尊）と河瀬桃子（仁村）のデート写真が公開された。
【写真あり】「キュンキュン」志尊淳、“ピクニックデート”写真公開
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊）は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子（仁村）に「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」と思いを告白。「10回切って倒れない木はない」という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士になった。
公式アカウントでは「デート中のミンソクと桃子 ミンソクがやりたかったことが叶ったデートになりました！」とつづり、ミンソクと桃子がピクニックデートをする写真を公開した。
この投稿には「お似合いの2人」「どうか最後は幸せに」「2人のデート、ドキドキしました」「私も仲間に入りたい」「キュンキュン」といった声が寄せられている。
【写真あり】「キュンキュン」志尊淳、“ピクニックデート”写真公開
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊）は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子（仁村）に「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」と思いを告白。「10回切って倒れない木はない」という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士になった。
公式アカウントでは「デート中のミンソクと桃子 ミンソクがやりたかったことが叶ったデートになりました！」とつづり、ミンソクと桃子がピクニックデートをする写真を公開した。
この投稿には「お似合いの2人」「どうか最後は幸せに」「2人のデート、ドキドキしました」「私も仲間に入りたい」「キュンキュン」といった声が寄せられている。