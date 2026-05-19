読売テレビの澤口実歩アナウンサー（30）が19日、自身のインスタグラムを更新し、産休入りを報告した。

今年2月、第１子妊娠を公表した澤口アナ。この日、「産休に入ります」と記し、スタジオで花束を持つ写真をアップした。

「心身ともにパワーアップして復職することを目標に 一日一日を大切に過ごしていきます」とつづった。

「今日は産休前、最後の出勤日でした 街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝 時代に取り残されないように..できるかぎり、アンテナを張って学び続けたい所存です」と記した。

「視聴者の皆様、いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします」とした。

澤口アナは2018年、読売テレビにアナウンサーとして入社。2020年8月、「情報ライブ ミヤネ屋」の4代目アシスタント就任。22年1月、同社社員の男性と結婚。25年3月をもって番組を卒業。卒業後は、古巣でもある「かんさい情報ネットten.」中継リポーターや、朝の情報番組「す・またん!」の金曜MC就任。番組が同年9月末で終了するも、後番組「ZIP!かんさい」でも金曜MCとして続投している。

今年2月、インスタグラムで「私事ですが、第一子を妊娠しております」と第1子妊娠を報告。「現在は、体調と相談しながら仕事内容を調整しております。すでに安定期に入っており 産休に入るまでは、引き続き 無理のないペースで仕事を続けていく予定です」としていた。