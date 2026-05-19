Anthropic、SDK自動生成のStainlessを買収 - 競合他社はツール利用不可に Anthropic、SDK自動生成のStainlessを買収 - 競合他社はツール利用不可に

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Anthropicは5月18日、開発ツールスタートアップのStainlessの買収を発表した。AIエージェントの外部ツール・データへの接続能力を強化するとともに、競合他社が依存してきた主要インフラを自社に取り込む狙いがある。



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