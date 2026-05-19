ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > Anthropic、SDK自動生成のStainlessを買収 - 競合他社はツール利用不… Anthropic、SDK自動生成のStainlessを買収 - 競合他社はツール利用不可に Anthropic、SDK自動生成のStainlessを買収 - 競合他社はツール利用不可に 2026年5月19日 16時37分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ Anthropicは5月18日、開発ツールスタートアップのStainlessの買収を発表した。AIエージェントの外部ツール・データへの接続能力を強化するとともに、競合他社が依存してきた主要インフラを自社に取り込む狙いがある。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト Anthropic「Claude for Small Business」発表 中小企業の経理・営業・マーケ支援へ ClaudeがMicrosoft 365に正式対応、“Copilot時代”に起きるAI共存 Anthropic、Claude Codeの利用上限を拡大 API制限も引き上げ、SpaceXとの新契約で