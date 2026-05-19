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億万長者と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは高級車や豪邸、あるいは華やかな生活だろう。だが実態はまるで異なる。脱・税理士の菅原氏が多くの億超え経営者と関わってきた経験から語る彼らの共通点は、一般的なイメージとはかけ離れたものだった。



菅原氏によれば、億万長者になるかどうかには法則があるという。たまたま成功するわけではなく、因果応報の原則があるように、結果には必ず原因がある。だとすれば、その原因を知り実行することで、誰でも目指せる可能性があるということになる。ただし、知ることと実行することのあいだには越えにくい壁がある。それが本当の分岐点だと菅原氏は言う。どれだけ理解していても、行動が伴わなければ意味をなさないという話でもある。



まず驚かされるのは、仕事への向き合い方だ。「考えている」という言葉では到底追いつかないレベルの思考占有率。その具体的な状態を聞くと、自分との差がはっきりと見えてくる。日々の雑談や趣味の話が多い人ほど、そのギャップを強く実感するはずだ。会話の内容が、その人の思考の在り処を映し出しているとも言える。



また、お金に対する考え方も根本から異なる。貯めることよりも使うこと、守ることよりも攻めること。その発想の背景には、世界的な企業の経営戦略とも重なる合理的な論理があった。しかし単に「使えばいい」という話でもなく、何のために使うかという思想そのものが問われる部分でもある。



さらに菅原氏が強調するのは、仕事の「目的」についてだ。「億万長者になりたい」という動機自体が、そもそも出発点として間違っているという指摘は、多くの人にとって耳の痛い話かもしれない。目的の設定を誤れば、どれだけ努力を重ねても方向はずれ続ける。



共通点は全部で7つ。事業への姿勢、思考のクセ、時間やお金の使い方に至るまで、ゼロから成り上がった経営者たちの在り方が語られている。菅原氏自身もその多くに当てはまると指摘されながら、それでもまだ足りないと言い切る場面は、聞いていてなかなか刺さる。自分ごとに置き換えたとき、何個当てはまるかを確かめてみると面白い。



根本的な「在り方」から変えることが出発点だと、菅原氏は結ぶ。