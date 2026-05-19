読売テレビ澤口実歩アナ、あす産休入りを報告「心身ともにパワーアップして復職することを目標に」 『ミヤネ屋』4代目アシスタント
読売テレビの澤口実歩アナウンサー（30）が19日、自身のインスタグラムを更新。あすから産休に入ることを報告した。
【写真】花束を抱え…第1子妊娠中の澤口実歩アナ、近況ショット
投稿で「産休に入ります」と報告し、「心身ともにパワーアップして復職することを目標に」「一日一日を大切に過ごしていきます」と伝えた。
また、「今日は産休前、最後の出勤日でした 街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝」「時代に取り残されないように..できるかぎり、アンテナを張って学び続けたい所存です」と心境をつづり、「視聴者の皆様、いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。
澤口アナは、1995年生まれ、岩手県盛岡市出身。2018年に読売テレビに入社し、19年3月から『かんさい情報ネットten.』サブキャスターを経て、20年8月から『情報ライブ ミヤネ屋』4代目アシスタントを務め、25年3月に卒業。プライベートでは、22年1月に同局先輩社員と結婚したことを発表。2026年2月10日、自身のインスタグラムで、第1子妊娠を報告していた。
【写真】花束を抱え…第1子妊娠中の澤口実歩アナ、近況ショット
投稿で「産休に入ります」と報告し、「心身ともにパワーアップして復職することを目標に」「一日一日を大切に過ごしていきます」と伝えた。
また、「今日は産休前、最後の出勤日でした 街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝」「時代に取り残されないように..できるかぎり、アンテナを張って学び続けたい所存です」と心境をつづり、「視聴者の皆様、いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。