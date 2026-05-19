大富豪に嫁いだ花嫁が一族伝統の“ゲーム”で命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット』。その続編となる『レディ・オア・ノット２』（原題：Ready or Not: Here I Come）が８月14日(金)より公開されることが決定した。前作は惜しくも日本で劇場未公開のため、２作目にして劇場公開の英断は大変喜ばしいニュース。ありがとう、決めた人！

結婚初夜の伝統ゲーム“かくれんぼ”で一族から命を狙われるも、奇跡的に生還した花嫁・グレース。しかし悪夢はまだ終わっていなかった。その生還劇は闇に潜む世界の支配者たちの目に留まり、彼女は再び標的として選ばれることに。名家が覇権を争う禁断の領域“カウンシル”で、「夜明けまでにグレースを殺せ」と命じられたハンターたち。獲物となったグレースは長年絶縁状態だった妹と手錠で繋がれ、生き延びる力と家族の絆を試されることになる。

グレースを演じるのは前作に引き続きサマラ・ウィーヴィング。妹のフェイス役は『ザ・スイッチ』『アビゲイル』のキャスリン・ニュートン。さらに、「バフィー 恋する十字架」『ラストサマー』のサラ・ミシェル・ゲラー、鬼才監督のデヴィッド・クローネンバーグ（！）、近年は良作ホラーのプロデュースも手掛けるイライジャ・ウッドがキャストに名を連ねる。

監督は『アビゲイル』を手掛けたレディオ・サイレンスのマット・ベティネッリ=オルピン＆タイラー・ジレット。

『レディ・オア・ノット２』

８月14日(金)全国ロードショー

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