「披露できるときが…」27歳バレー女子の“チャレンジ”に反響「なんて美しいのでしょう」「イケてますわ」

宮部藍梨がモデル撮影の様子を公開した(C)Getty Images

バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が自身のインスタグラムを更新し、モデル撮影の様子を公開し、ファンから注目を浴びた。

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27歳の宮部はインスタに「実は、、ファッションシューティングなるものをコツコツとチャレンジしておりまして。みなさんに披露できるときがやってまいりました」と報告すると、「これから、撮り溜めてきた写真も少しずつUPしてきますね」と綴っている。

オーディオブランド「バング＆オルフセン（Bang & Olufsen）」のヘッドフォンをかけ、白いトップスを着た宮部は「唯一無二の迫力あるサウンドとエレガントな曲線が特徴的なヘッドフォンのフォルムもが大好きで、今となっては移動中や集中したい時の1番の相棒です」とアピールした。