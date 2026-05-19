剛腕は目覚めたか　7回8奪三振1失点の佐々木朗希の変化とは？近鉄OB佐野慈紀氏の考察「ストライクゾーンの中で勝負することができた」“悪癖”改善も評価

佐々木はしっかりと試合を作った(C)Getty Images

野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回はメジャー最長の7回8奪三振の好投を見せたドジャース・佐々木朗希をクローズアップする。

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佐々木の安定したピッチングが注目を集めている。現地5月17日に行われたエンゼルス戦に先発、7回4安打1失点で2勝目をマーク。メジャーで自己最多となる8奪三振、7回のマウンドに上がったのも自己最長、無四死球も先発として初めてのこととなった。

160キロ超えのフォーシームとフォークのコンビネーションが従来の形だったが、この日はフォーシームの平均球速は約155キロ前後と抑えられながらスプリット、フォーク、スライダーと課題の変化球を多く交え、バッテリーを組んだダルトン・ラッシングの要求通りにゾーンに投げ込む姿が見られた。

圧巻投球には佐野氏も｢全体的に非常にバランスが良かった｣と高く評価。



具体的な改善点としてはこれまで佐野氏が懸念してきた投球フォームの中で足を高く上げた際、一瞬力を抜きすぎて体がブレてしまう癖だった。

｢力を抜きすぎて体がブレると手の位置が頭から離れスライダーやフォークが抜けてしまう」としながら、「この試合ではそれがほとんど見られなかった｣とメカニックの修正が好結果に直結したと分析してみせた。