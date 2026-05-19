　モンテディオ山形は19日、NDソフトスタジアム山形で31日に開催する「モンテディオ山形30周年レジェンドマッチ」において、コベントリー(イングランド)の元日本代表MF坂元達裕の来場が決定したと発表した。

　現在29歳の坂元は前橋育英高、東洋大を経て2019年に山形へ加入。ルーキーながらJ2リーグ戦全42試合に出場して7ゴールを記録し、J1参入プレーオフ進出の立役者となった。

　翌2020年にセレッソ大阪へ完全移籍し、2022年にはオーステンデ(ベルギー)へ。そして2023年夏にコベントリーへ加入すると、今季はリーグ戦35試合7ゴール3アシストの活躍を見せ、イングランド2部優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した。

　山形は公式サイトで「クラブの歴史を彩り、サポーターを熱狂させたヒーローが再び山形の地に帰還し、30周年の記念すべき節目を共に盛り上げます」と告知。坂元は負傷でシーズン終盤を欠場しており、「当日の試合(ピッチでのプレー)への出場を含め、具体的な出演・イベント内容につきましては、本人のコンディションを考慮の上、決定次第追ってお知らせいたします」とした。