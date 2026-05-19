＼ 坂元達裕 選手、来場決定! /



5月31日に開催される「モンテディオ山形30周年レジェンドマッチ」に、現在は世界を舞台に活躍する #坂元達裕 選手がスタジアムへ駆けつけてくれることになりました✨



おかえりなさい、タツ!

スタジアムで待っています



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