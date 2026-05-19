在籍はルーキーイヤー1年もインパクトは伝説級…山形がイングランドで活躍する元日本代表のレジェンドマッチ来場を発表
モンテディオ山形は19日、NDソフトスタジアム山形で31日に開催する「モンテディオ山形30周年レジェンドマッチ」において、コベントリー(イングランド)の元日本代表MF坂元達裕の来場が決定したと発表した。
現在29歳の坂元は前橋育英高、東洋大を経て2019年に山形へ加入。ルーキーながらJ2リーグ戦全42試合に出場して7ゴールを記録し、J1参入プレーオフ進出の立役者となった。
翌2020年にセレッソ大阪へ完全移籍し、2022年にはオーステンデ(ベルギー)へ。そして2023年夏にコベントリーへ加入すると、今季はリーグ戦35試合7ゴール3アシストの活躍を見せ、イングランド2部優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した。
山形は公式サイトで「クラブの歴史を彩り、サポーターを熱狂させたヒーローが再び山形の地に帰還し、30周年の記念すべき節目を共に盛り上げます」と告知。坂元は負傷でシーズン終盤を欠場しており、「当日の試合(ピッチでのプレー)への出場を含め、具体的な出演・イベント内容につきましては、本人のコンディションを考慮の上、決定次第追ってお知らせいたします」とした。
現在29歳の坂元は前橋育英高、東洋大を経て2019年に山形へ加入。ルーキーながらJ2リーグ戦全42試合に出場して7ゴールを記録し、J1参入プレーオフ進出の立役者となった。
翌2020年にセレッソ大阪へ完全移籍し、2022年にはオーステンデ(ベルギー)へ。そして2023年夏にコベントリーへ加入すると、今季はリーグ戦35試合7ゴール3アシストの活躍を見せ、イングランド2部優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した。
＼ 坂元達裕 選手、来場決定! /— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) May 19, 2026
5月31日に開催される「モンテディオ山形30周年レジェンドマッチ」に、現在は世界を舞台に活躍する #坂元達裕 選手がスタジアムへ駆けつけてくれることになりました✨
おかえりなさい、タツ!
スタジアムで待っています
詳細はこちら… pic.twitter.com/aNK9GfwZFz