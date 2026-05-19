任天堂がSwitch2を値上げ前の価格で販売再開。マイニンテンドーストアにて初代Switchなどもラインナップ
【マイニンテンドーストア：Nintendo Switch 2】 5月19日 販売再開 価格：49,980円（日本語・国内専用）
(C) Nintendo
任天堂は5月19日、通販サイト「マイニンテンドーストア」にてNintendo Switch 2の販売を再開した。価格は49,980円。
5月25日より各商品が値上げとなることを受けて、各種通販サイトではSwitch2が売り切れが見受けられたが、マイニンテンドーストアにて本日5月19日より販売が再開された。日本語・国内専用のSwitch2に加え、初代Switchの各種モデルも値上げ前の価格で販売されている。
なお、各商品の在庫は随時追加される予定。5月25日より新価格での販売が開始となるが、これを受けて前日の5月24日19時30分より5月25日の午前中にかけては販売が休止されることもアナウンスされた。
マイニンテンドーストアで取り扱うNintendo Switch 2 本体につきまして、5月19日（火）より販売を再開しております。在庫は随時追加予定です。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 19, 2026
※在庫追加の日時に関するお問い合わせにはお答えしておりません。
※在庫追加に関するアプリ通知等のご案内は行っておりません。…
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