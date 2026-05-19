任天堂は5月19日、通販サイト「マイニンテンドーストア」にてNintendo Switch 2の販売を再開した。価格は49,980円。

5月25日より各商品が値上げとなることを受けて、各種通販サイトではSwitch2が売り切れが見受けられたが、マイニンテンドーストアにて本日5月19日より販売が再開された。日本語・国内専用のSwitch2に加え、初代Switchの各種モデルも値上げ前の価格で販売されている。

なお、各商品の在庫は随時追加される予定。5月25日より新価格での販売が開始となるが、これを受けて前日の5月24日19時30分より5月25日の午前中にかけては販売が休止されることもアナウンスされた。

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