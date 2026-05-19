『風、薫る』見上愛＆上坂樹里のフォトブック完成！セットアップスーツの表紙解禁
連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でダブル主演を務める見上愛と上坂樹里のフォトブック『見上愛＆上坂樹里 meets NHK 連続テレビ小説 風、薫る』（宝島社）が、5月26日より発売されることが決定した。
【写真】見上愛＆上坂樹里、Wヒロインに決まり笑顔の2ショット
巻頭のグラビアは、見上と上坂がセットアップのスーツで登場。ソログラビアは、ドラマゆかりの地、栃木県大田原市の大雄寺と、那須塩原市の大山記念館（ドラマにも登場する大山巌が居住していた別邸）で撮りおろした。大山記念館では、見上を洋館、上坂を和館でそれぞれ撮影した。
ドラマとは異なる自然体なふたりの魅力が詰まった本書は、見上と上坂のファンだけでなく、朝ドラファンまで楽しめる充実した内容になっている。
フォトブック『見上愛＆上坂樹里 meets NHK 連続テレビ小説 風、薫る』は、宝島社より5月26日発売。価格は2500円（税込）。
【写真】見上愛＆上坂樹里、Wヒロインに決まり笑顔の2ショット
巻頭のグラビアは、見上と上坂がセットアップのスーツで登場。ソログラビアは、ドラマゆかりの地、栃木県大田原市の大雄寺と、那須塩原市の大山記念館（ドラマにも登場する大山巌が居住していた別邸）で撮りおろした。大山記念館では、見上を洋館、上坂を和館でそれぞれ撮影した。
ドラマとは異なる自然体なふたりの魅力が詰まった本書は、見上と上坂のファンだけでなく、朝ドラファンまで楽しめる充実した内容になっている。
フォトブック『見上愛＆上坂樹里 meets NHK 連続テレビ小説 風、薫る』は、宝島社より5月26日発売。価格は2500円（税込）。