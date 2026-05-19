○ ツインズ 6−3 アストロズ ●

＜現地時間5月18日 ターゲット・フィールド＞

ヒューストン・アストロズが2連敗を喫し、今季最多に並ぶ借金11。先発登板した今井達也投手（27）は5回途中3失点という投球で今季2敗目が記録された。

中5日で登板した今井は初回三者凡退の好スタートを切ったが、2回表の一死から5番ベルに4号先制ソロを被弾。外角高めに甘く浮いたチェンジアップを打たれ、中堅バックスクリーンへ飛距離429フィート（約131メートル）の一発を浴びた。

さらに4回裏、二死二塁のピンチで5番ベルとの再戦を迎えると、カウント1-2から高めボールゾーンへ投じた95.2マイル（約153.2キロ）のフォーシームを逆方向に弾き返され、2打席連発の5号2ラン。5回裏、二死から安打を許したところで雨天中断となり、約2時間後の再開時に交代が告げられた。

今井は4回2/3、74球を投げて5被安打、5奪三振、3失点という内容。4月10日のマリナーズ戦、戦線復帰した5月12日の同戦でも5四死球と制球に苦しんだが、この日は渡米後初の無四球、ストライク率71.6%と改善の兆しを見せた。今季成績は1勝2敗、防御率8.31となっている。