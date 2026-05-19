◆米大リーグ パドレス１―０ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースが１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス３連戦の初戦を“スミ１”で落とした。連勝は「５」でストップ。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でフル出場し、直近５戦４度目となるマルチ安打をマーク。先発・山本由伸投手（２７）は７回３安打１失点と好投したが援護なく今季４敗目を喫し「やるべきことは自分の中で明確にある」などと初回にアンドゥハーに一発を浴びた立ち上がりを悔やんだ。

４回先頭の２打席目は四球で出塁。１死からフリーマンの打席では、今季７度目の盗塁を試みたが、二塁でタッチアウトとなって今季初失敗。敵地は熱狂の渦に包まれた。

また、１点ビハインドの６回２死一塁で迎えた３打席目は、ボテボテの三塁線へのゴロに快足を飛ばして、内野安打とした。送球がそれてボールが右翼線上を転々とすると、二塁タティスの本塁への送球が大谷に当たりそうになり、ヒヤリとしたが、独特なポーズで直撃を回避した。１点を追う８回２死一塁の場面でしぶとく右前に運び、直近５戦で４度目となるマルチ安打をマーク。一、三塁とチャンスを広げたが、チームは無得点に終わった。

チームの連勝は「５」でストップ。試合前時点で同地区の宿敵パドレスとは０・５差だったが、これで首位の座を明け渡した。２戦目はシーハンが先発し、３戦目は大谷が二刀流出場する。