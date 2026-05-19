子役として活躍していた俳優・村山輝星（16）の成長した最新ショットが公開され、反響が寄せられている。

【映像】村山輝星の成長した最新ショット（複数カット）

5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間NHK Eテレの教育番組『えいごであそぼ with Orton』にレギュラー出演していた村山。その後は『au』のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス！』にも出演するなど、マルチに活動してきた。

成長した最新ショットに反響

2026年5月17日は、スタッフが更新しているInstagramで巨大なモニュメントの前で撮影した最新ショットを披露。「神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ『東京湾アクアライン』のパーキングエリア『海ほたる』内で撮影した写真です！東京湾アクアライン建設時に活躍した『シールドマシン（シールド工法によってトンネルを掘り進めるための掘削機）のカッターフェイス』と同じ直径の、開通記念モニュメントの前で写真を撮りました。カッターの直径は14.14mもあるそうです。巨大で驚きました！」とコメントしていた。

この投稿にはファンから「急に大人っぽくなったね」「きらりちゃん可愛いです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）